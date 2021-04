Volley mercato femminile: continuano le conferme a Novara

Continua la conferma in blocco della squadra recentemente finalista per lo scudetto contro Conegliano: dopo Lavarini e Chirichella, confermata anche Herbots.

è una Novara letteralmente scatenata sul mercato, quella che si accinge a completare il roster per la stagione 2021/2022. Infatti, dopo le conferme di Chirichella, Sansonna e di una buona parte della squadra, quest’oggi la compagine piemontese ha confermato anche Britt Herbots.

La schiacciatroce belga, tra le protagoniste assolute della finale scudetto poi persa contro l’Imoco, ha firmato un contratto che la legherà alle igorine fino a giugno del prossimo anno e andrà a costruire le fondamenta del sestetto titolare che, a poco a poco, sta componendosi.

Un sestetto che, nei giorni scorsi, ha visto la conferma anche dell’allenatore Stefano Lavarini. Il quarantadueenne allenatore di Omegna, alla guida da due anni del gruppo azzurro, ha firmato pochi giorni fa un contratto che, come per le altre giocatrici, legherà anch’egli fino al giugno del 2022 all’Igor, con la speranza e l’ambizione di ripetere la stagione di quest’anno che, nonostante si sia chiusa senza titoli (complice una Conegliano a larghi tratti troppo forte ed ingiocabile per chiunque), resta una buona annata.

Ovviamente, le aspettative si sono alzate in casa piemontese e l’obiettivo è, inevitabilmente, quello di strappare almeno un trofeo alla corazzata veneta, che anche per il prossimo anno sembra restare tale. Ma forse, il prossimo anno potrebbe cambiare qualcosa.

Intanto, il futuro è da costruire. Per il resto, ci penserà il campo a costruire le ardue sentenze.

