Volley mercato femminile: colpo Monza, arriva Alessia Gennari

Dopo Novara, anche Monza prepara i primi “botti” di mercato. Dopo aver confermato anch’ella buona parte del roster, la società ha annunciato quest’oggi l’arrivo di Alessia Gennari da Busto Arsizio. La schiacciatrice (e solo omonima della palleggiatrice di Conegliano), si accaserà tra le fila del club brianzolo per un anno.

Un rimpiazzo importante per le rosablu di Marco Gaspari (confermato di recente sulla panchina delle monzesi), che ora sono chiamate non solo a confermare, se possibile, l’ottima stagione di quest’anno, culminata con la vittoria della Coppa CEV contro le truche del Galatasaray a metà marzo.

Ma, soprattutto, andrà a valorizzare una perdita importante in quel reparto, dal momento in cui le brianzole saranno orfane di Orthmann, trasferitasi a Scandicci. Un rinforzo oculato, pensato anche in ottica Champions League.

Infatti, grazie al terzo posto in regular season e al raggiungimento della semifinale scudetto, poi persa, contro Novara, le ragazze di Gaspari si sono qualificate per la Champions League 2021/2022, e vorranno sicuramente onorare l’impegno e giocarsela con le migliori d’Europa.

Ma per onorarlo, c’è bisogno di una buona ossatura. E, stando al mercato, Monza come le altre società, sembra essere ad una buona metà dell’opera.

Ovviamente, Conegliano permettendo.

