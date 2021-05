Volley mercato femminile: colpo Cuneo, arriva Gicquel; Eczacibasi, colpo Ognijenovic

Colpo della Bosca San Bernardo: ufficalizzata l’opposto campione d’Europa con l’Imoco. Estero: Ognjienovic torna all’Eczacibasi.

Da una valle del prosecco all’altro, il volley mercato prosegue a colpi di…bollicine. Il riferimento, tutt’altro che casuale, si riferisce all’acquisto fatto dalla Bosca San Bernardo Cuneo, che ha ufficializzato questa mattina l’ingaggio della ventiquattrenne transalpina Lucille Gicquel.

L’opposta, classe 1997, si accaserà alla corte di Borgna e di coach Pistola fino al prossimo anno, dove cercherà di ritagliarsi un ruolo da protagonista, forte del titolo di campione d’Europa, conquistato dieci giorni fa con l’Imoco, nella finale contro il Vakifbank.

E proprio il Vakif deve fare i conti con un altro ,eccellente addio. Infatti, dopo l’ingaggio dell’altra Pantera campionessa d’Europa McKenzie Adams, le arancionere dell’ Eczacibasi hanno ufficializzato l’acquisto della trentasettenne serba Maja Ognijenovic, palleggiatrice della squadra di Guidetti finalista della massima competizione europea e campione di Turchia in carica.

Due colpi importanti, che lasciano ben intendere di come Cuneo in Italia e, soprattutto, l’Eczacibasi in Turchia, vogliano migliorare i loro roster per poter competere con le loro “competitors” nei rispettivi campionati.

Inoltre, Cuneo con Gicquel troverà quella qualità in attacco che, in questa stagione, le era un po’ mancata, nonostante l’ottimo sesto posto in regular season.

D’altro canto, per l’Imoco si tratta di un addio importante, nonostante gli imminenti arrivi di Plummer e Courtney e il ritorno alla base di Frosini, assieme alla conferma di tutto i blocco che ha trionfato in ogni competizione, lascino intendere di come la società coneglianese, nonostante tutto, stia progettando una squadra ancora fortissima per le altre.

Se poi le altre siano d’accordo, bisogna chiedere al campo, il vero rivelatore delle risposte a questi interrogativi.

