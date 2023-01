Volley mercato femminile 2022/2023: Colpo in riparazione per Conegliano, ufficiale Samedy

L’opposto classe 1998 è l’ultimo tassello arrivato in questo mercato invernale per le campionesse d’Italia e del Mondo in carica, Affiancherà Haak nel ruolo di posto 2.

Smaltita la sbornia delle feste, l’Imoco ha completato il roster con il tassello mancante all’interno della squadra. Le Pantere, che lo scorso 18 dicembre avevano trionfato nel Mondiale per Club ad Antalya contro le padrone di casa del Vakifbank, hanno acquistato l’opposto americano Samedy, che andrà a ricoprire il ruolo di vice Haak nel roster guidato da Daniele Santarelli.

Classe 1998, originaria di Clermont, in Florida, dopo una lunga trafila nei college americani (dove viene spesso premiata MVP), Samedy approda in Europa allo Schwerin, per poi andare alla Bartoccini Fortinfissi Perugia, dove disputa un buon primo parziale di stagione che ha convinto i presidenti Garbellotto e Maschio a portarla in gialloblù.

Un rinforzo importante, dettato dalla necessità di ampliare una rosa già ricca e abbondante in qualità per poter far riposare il fenomenale opposto svedese, fin qui assolutamente convincente e tra le assolute protagoniste della squadra coneglianese che, già dalla conquista della Supercoppa Italiana lo scorso 26 novembre, ha lasciato intendere come non abbia cambiato la sua voglia di vittorie.

Con una Samedy in più, il compito sarà sicuramente agevolato.