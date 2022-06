Volley mercato 2022/2023: Prosegue il restauro dell’Imoco, ufficiale Gray

La schiacciatrice canadese si accaserà alla corte dei presidenti Garbellotto e Maschio, dopo la stagione con le Farfalle di Busto Arsizio. Roster quasi al completo per le gialloblù.

Un’Imoco scatenata sul mercato,prosegue senza sosta nel suo lavoro di ristrutturazione e creazione di una nuova ossatura. Dopo gli addii di Egonu, Sylla, Folie, Giulia Gennari, Caravello, Frosini e Omoruyi (tutte passate in Lombardia tra Busto Arsizio, Bergamo e Monza, tranne l’opposto della Nazionale, andata al Vakifbank), è stato ufficializzato poco fa il nuovo acquisto.

Si tratta della ventisettenne schiacciatrice Alexa Gray, in forza a Busto Arsizio. La canadese, reduce da due ottime annate con le Farfalle bustocche, si accaserà alla corte dei presidenti Garbellotto e Maschio, sotto la guida di Santarelli, nello scambio che ha visto approdare in Lombardia la ventenne Loveth Omoruyi.

Un ennesimo acquisto, che costituisce un rinforzo fondamentale per le Pantere, rimaste orfane di gran parte delle giocatrici che hanno costuito il decennale ciclo di vittorie, culminato con la quarta finale di Champions League (poi persa), contro le turche del Vakifbank.

Un acquisto che, inoltre, chiude in maniera quasi completa il roster gialloblù. Infatti, oltre all’acquisto della giocatrice della nazionale delle foglie d’acero, l’Imoco ha già accolto le giovani centrali da Cuneo e da Scandicci Federica Squarcini e Marina Lubian (che sostituiranno Folie e faranno da ricambio a De Krujif e Fahr, confermate, rispettivamente, per il settimo e secondo anno), l’opposto svedese dal Vakifbank Isabelle Haak (nel percorso inverso che ha portato Egonu in Turchia) e, non ultimo, promosso dalle giovanili la palleggiatrice Carraro.

Un rinnovamento importante per le venete, chiamate nella prossima stagione a difendere il titolo di campionesse d’Italia e detentrici della Coppa Italia e della Supercoppa italiana, nonché di tentare di ridare l’ennesimo assalto alla Champions League dopo la terza sconfitta in quattro finali.

Un percorso che non si rivelerà semplice, viste le numerose giocatrici acquistate e un amalgama di squadra che si dovrà creare sin dai primi allenamenti prestagionali, con molti acquisti che attualmente sono impegnati con le loro rispettive Nazionali in VNL.

Tuttavia, la qualità e la profondità restano ancora ottime, La fame delle Pantere, poi, farà il resto.