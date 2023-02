Volley, la sintesi della giornata di Superlega e A1: Perugia e Conegliano inarrestabili. Continua la crisi di Novara

Volley, nell’ultimo weekend sono andati in scena il diciannovesimo turno dell’A1 femminile e il ventesimo turno di Superlega maschile, che a fine settimana punterà i fari sulla final four di Coppa Italia. I verdetti dicono che Perugia e Conegliano sono inarrestabili, mentre c’è bagarre per i playoff e Novara, reduce dal successo europeo in casa del Vakif, incappa in un’altra sconfitta contro Chieri.

I verdetti del campo hanno confermato quello che è stato finora l’andamento dei due tornei: in Superlega Perugia continua il suo percorso netto, fatta eccezione per il punto perso a Trento, e sconfigge 3-0 Cisterna (25-23; 25-18; 25-22) con i 19 punti di Plotnytskyi, preferito a Semeniuk in una rosa che prevede tante alternative.

Conegliano, da parte sua, continua la propria marcia in A1 sconfiggendo Casalmaggiore con un netto 3-0 (23-25; 13-25; 24-26), grazie a 19 punti della solita implacabile Haak. Tiene botta l’inseguitrice Scandicci, che rimonta Macerata 3-1 (20-25; 25-17; 25-17; 25-21), grazie a un’Antropova in formato top scorer, 25 punti, che consente alle compagne di respingere l’assalto di Milano, capace di consolidare il terzo posto dopo il 3-1 inflitto a Vallefoglia (25-20; 15-25; 21-25; 22-25).

Non tiene il passo della capolista (e sarebbe inumano farlo) Modena, che cade al tie-break sotto i colpi di una Verona trascinata dal bulgaro Sapozhkov (29 i punti per lui), e si vede minacciare da Trento, corsara a Milano (25-22; 26-24; 23-25; 24-26; 8-15), e ora a un solo punto dal secondo posto.

Chi invece continua a preoccupare è l’Igor Gorgonzola Novara: la squadra di Lavarini si conferma compagine troppo discontinua, e dopo la bella impresa europea, che l’ha vista espugnare la Vakif Arena, incassa il secondo KO consecutivo in campionato per mano di una Chieri, vittoriosa 3-1 (25-22; 14-25; 25-15; 28-26), ora quinta in classifica e che può guardare con maggior fiducia alla semifinale di Challenge Cup contro le tedesche del SUHL Turingia.

Consolida invece il quarto posto in Superlega la Civitanova di Blengini, che contro Piacenza dà vita a una grande rimonta, nonché a uno dei match più spettacolari del torneo, la batte 3-2 (18-25; 22-25; 25-23; 25-23; 25-15), grazie ai 20 punti di Zaytsev nei panni di trascinatore, e lascia più di un dubbio agli emiliani, cui il futuro prospetta un appuntamento importante come la Coppa Italia.

E se in Serie A1 la zona playoff si accende con il netto 3-0 di Busto, ora sesta, ai danni di Bergamo (25-17; 25-16; 25-22), e la vittoria di Firenze, al tie-break, su Cuneo (25-18; 22-25; 25-19; 20-25; 15-17), in Superlega c’è da registrare la sconfitta al tie-break del Vero Volley a beneficio di Padova (24-26; 25-17; 25-17; 20-25; 13-15). Una sconfitta che, se impedisce alla squadra di Eccheli di mettere in ghiaccio la qualificazione ai playoff, di certo rende quasi impossibile il sorpasso di Cisterna, ora nona in classifica e a -5 dai lombardi, settimi.

In chiave salvezza, sarà lotta accesa tra Padova, Taranto e Siena, racchiuse nello spazio di due punti, mentre Pinerolo, col 3-1 ai danni di Perugia (23-25; 25-19; 25-27; 25-14), targato Grajber (18) e Zago (159, rianima le proprie speranze.

Scandicci: buona la prima in Coppa contro il Dresda

Intanto, questo martedì vede riaprirsi la corsa ai titoli continentali. L’Italia festeggia il netto 3-0 con il quale Scandicci sconfigge le tedesche del Dresda (27-29; 24-26; 19-25). La squadra di Barbolini soffre ma, nella serata in cui Pietrini appare un po’ appannata (8 punti e il 33% di efficacia), e Antropova punge di più col muro e col servizio (7/14 punti arrivano grazie a questi fondamentali, mentre l’efficacia offensiva si attesta al 28%), si affida a una strepitosa Zhu (20 punti e top scorer del match), e alla buona prova delle centrali, Belien (10) e Washington (7).

Le toscane, attese dal ritorno in casa tra sette giorni, guardano con interesse al quarto di finale tra il THY di Marcello Abbondanza e il Mulhouse, con le turche che rispettano ampiamente il pronostico e prenotano un biglietto tra le migliori quattro grazie a un perentorio 3-0 (18-25; 15-25; 16-25).