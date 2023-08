“Volevo andare alla Roma, me lo avevano promesso”: lacrime giallorosse | Il colpo dell’anno è saltato

La Roma ha fatto di tutto per acquistarlo in questa sessione di mercato, ma nulla da fare. Però…

Battuta d’arresto al primo tentativo. La Roma non inizia il campionato nel modo in cui si augurava, pareggiando in casa contro la Salernitana una partita che avrebbe potuto – e stava per – perdere. L’assenza di Mourinho in panchina, le squalifiche di Dybala e Pellegrini, i due capolavori di Candreva: un cocktail perfetto per una prima giornata tutt’altro che ideale.

Il modo in cui i giallorossi riusciranno a somatizzare i momenti della stagione in cui il campione argentino sarà impossibilitato a scendere in campo, stabilirà quanto e fin dove si potranno spingere. Lo scorso anno quando la Joya non era in campo, la squadra ha riscontrato enormi difficoltà nel portare a casa i tre punti. Un problema che, a quanto pare, non è stato ancora risolto.

La buona notizia è rappresentata dal fatto che il numero ventuno sarà normalmente presente al Bentegodi, sabato prossimo. Ed a completare il reparto offensivo assieme a lui, ci sarà Andrea Belotti, il protagonista assoluto della sfida contro i granata.

Il suo rendimento sarà di vitale importanza per le ambizioni della Roma, visto l’infortunio di Abraham, che tornerà soltanto nel 2024, e le difficoltà nell’acquistare un altro centravanti.

Niente da fare

Mourinho non avrebbe potuto essere più esplicito di così nell’esternare la sua insoddisfazione circa il mancato arrivo della prima punta. E anche qualora dovesse arrivare negli ultimi giorni di mercato «sarebbe troppo tardi», per utilizzare le sue stesse parole durante l’intervista rilasciata al Corriere dello Sport un paio di settimane fa.

Chi non arriverà sicuramente, almeno in questa finestra estiva, è Marcos Leonardo. Tiago Pinto ha provato di tutto per incontrare le richieste del Santos, ma i bianconeri non hanno voluto rinunciare al proprio attaccante titolare in un momento in cui non avrebbero potuto sostituirlo (in Brasile il mercato è chiuso). Il talento classe 2003 ha esternato la sua delusione: «Il presidente mi aveva promesso di poter andare via, ma va bene così e ora è tutto risolto. Sono rimasto fuori contro il Fortaleza perché non ci stavo con la testa, pensavo solo alla Roma, era quello che desideravo».

E adesso?

Il Santos ha aperto per una cessione a gennaio, ma a prescindere che si troverà o meno un accordo, la Roma ha bisogno di un attaccante adesso. Da qui fino alla fine dell’anno giocherà 25 partite e sarebbe impensabile affrontarle con un sola punta a disposizione.

Proseguono le trattative con l’Atalanta per sbloccare la situazione Zapata. Al momento l’accordo tra le parti non è stato raggiunto a causa di una differenza sui bonus: i bergamaschi vorrebbero che fossero più facilmente raggiungibili. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma ha fissato la deadline per la mezzanotte di giovedì: qualora non dovesse essere raggiunto l’intesa entro questa data, la società virerà su altri obiettivi.