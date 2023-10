“Voglio essere allenato da Allegri”: lo dice e non si nasconde | A gennaio alla Juve

Sulle ali dell’entusiasmo per i successi e la continuità ritrovata, Giuntoli pronto a portare nuovi rinforzi per Max Allegri.

Ha dovuto fare tre gol per battere 1-0 l’Hellas Verona. Per ben due volte Kean aveva esultato prima che il VAR gli negasse il ritorno a quel gol che tanto gli manca. Alla fine ci ha pensato Cambiaso all’ultimo sospiro a far esplodere lo Stadium.

Vlahovic, Chiesa o Milik? No, il timbro sul terzo successo di fila di una Signora comunque in crescita lo mette proprio l’ex Genoa, che era entrato nelle grazie di Max Allegri all’alba della nuova stagione, prima di essere relegato in panchina.

Un gol pesantissimo il suo, da bomber d’area, un tap in dopo il palo colpito di testa da Milik. Così la Juventus continua a vincere, senza peraltro subire gol. Ma quello è stato sempre un marchio di fabbrica del suo allenatore.

“La squadra sta crescendo dal punto di vista dell’autostima, la serenità con cui affronta le partite. Dobbiamo pensare alla Fiorentina”. Max Allegri si gode il non c’è due senza tre, ma non si lascia andare all’entusiasmo.

Calciomercato: la Juventus vola, Giuntoli al lavoro

“Ora bisogna pensare alla Fiorentina, continuare a lavorare e a migliorare. Le vittorie danno una spinta importante, ma adesso serve far regnare l’equilibrio“. Allegri dunque fa il pompiere è spegne i facili entusiasmi, anche se potrebbe avere dei rinforzi a gennaio.

Già, Giuntoli da tempo si era mosso, sin da quando era stato trovato positivo Pogba, prima ancora delle contro analisi che hanno confermato tutto. Figuriamoci dopo la squalifica di Fagioli per le note vicende relative alle scommesse e alla sua ludopatia.

Ritorno di fiamma, un occhiolino alla Signora

Pierre-Emile Hojbjerg da tempo è stato messo nella lista dei papabili acquisti per gennaio, non prima di aver risolto il capitolo legato ai rinnovi: quello di Gatti è stato fatto, i prossimi dovrebbero essere Rugani e Locatelli, anche se si stanno gettando le basi per blindare Chiesa Hojbjerg piace, anche se non è il solo.

Douglas Costa da tempo sta strizzando l’occhio alla Signora, e non lo nasconde nemmeno. “Voglio essere un soldato a disposizione di Allegri”. Così il brasiliano nell’ultima intervista rilasciata a tuttojuve.com. Mi piacerebbe tornare alla Juventus, è il mio sogno. Voglio essere un soldato a disposizione di Allegri e sentire di nuovo l’amore dei tifosi bianconeri”. L’agente di Douglas Costa si è già mossa e tra tutti i club interessati c’è anche la Signora. A volte, in fondo, ritornano.