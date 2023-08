Voglio andare all’Inter: ha chiesto la cessione immediata | I tifosi ci credono veramente

Marotta e Ausilio provano a dimenticare Lukaku portando all’Inter l’ultimo centravanti a disposizione di Inzaghi.

La netta presa di posizione su Lukaku è una scelta legittima di un’Inter che si è sentita tradita da Big Rom, e ha chiuso la porta in faccia al belga, nonostante l’attaccante abbia cercato ripetuti confronti.

Ma la rinuncia a qualsiasi forma di riapertura della trattativa con Lukaku ha una conseguenza negativa: lo dice il mercato, a pochi giorni dal derby con il Monza che aprirà la Serie A dei vice campioni d’Europa (previsto per il 19 agosto al Meazza alle 20.45), a Simone Inzaghi manca il quarto attaccante, indispensabile per le rotazioni dell’allenatore nerazzurro.

Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Correa, il quarto sarebbe dovuto essere Lukaku per chiudere il cerchio. Ma anche Scamacca (che alla fine è andato un po’ a sorpresa all’Atalanta) o Alvaro Morata: vuoi per un motivo vuoi per un altro, tutte trattative stoppate dalle leggi di un mercato sostenibile a cui l’Inter con un buco economico preoccupante deve sottostare.

Così Marotta e Ausilio provano ad affrettare i tempi per portare questo benedetto quarto attaccante a Simone Inzaghi, in tempo per l’inizio del campionato.

Sfogliando la margherita

La caccia aperta a un altro nove oltre Lautaro Martinez prosegue, dunque. Ausilio e Marotta continuano a sfogliare la margherita: fra i papabili ci sarebbe Marko Arnautovic del Bologna, come ipotizzata da Gazzetta dello Sport, ma la complessità della trattativa non infonde fiducia.

La proposta della Beneamata, 8 milioni di euro più Sensi come contropartita tecnica, non basta visto che il Bologna l’ha rifiutata. Nemmeno i 12 milioni di euro più bonus fino ad arrivare a 15 vanno bene.

Il nome caldo

Stallo anche per Folarin Balogun, da tempo nei radar nerazzurri. L’Arsenal non fa sconti: vuole almeno 35 milioni di euro per l’attaccante della nazionale statunitense, una cifra lontanissima dal budget a disposizione dei nerazzurri, senza dimenticare che sul newyorchese c’è la concorrenza del Monaco.

Così il nome caldo per l’attacco dell’Inter torna ad essere Mehdi Taremi, goleador del Porto. Secondo la stampa iraniana, il 31enne di Bushehr, avrebbe accettato la corte della Beneamata a tal punto da chiedere ai dirigenti dei Dragoni di abbassare le pretese rispetto ai 30 mln pretesi per la sua cessione. Per questo l’affare si potrebbe chiudere sui 25 mln, si legge in un tweet del giornalista Hatam Shiralizadeh, del sito iraniano Tasmin News. Il problema è sempre lo stesso: li ha l’Inter questi soldi?