Voglio andare all’Inter: gli agenti sono sconvolti | Ha rifiutato l’offerta degli Arabi

Un nome caldo di questa sessione di calciomercato estiva ha deciso la sua prossima destinazione.

Questa sessione estiva di calciomercato ha visto l’esordio di una nuova superpotenza che ha fin da subito sconvolto le gerarchie e le trattative di mercato. Il prepotente subentro degli arabi nel mondo del calcio, anche con l’investimento in squadre della loro Nazione e non solo in top club europei, ha avuto subito un impatto devastante.

Tanti sono stati i top player che hanno deciso di andare a giocare nei club sauditi, tante altre le offerte rispedite al mittente da parte di calciatori che hanno deciso che il loro tempo in Europa, o in generale nel calcio che conta, non era ancora terminato.

E, così, a fronte degli ingaggi di gente come Koulibaly, Mahrez, Mané, Benzema, Kanté, Ruben Neves, Cristiando Ronaldo, Brozovic e Milinkovic Savic; ci sono stati anche i rifiuti dei vari Modric, Lukaku, Luis Alberto e Mbappé.

La minaccia araba, però, non è di certo sventata del tutto e continuerà anche oltre la chiusura del calciomercato estivo in Europa che avverrà, per tutti o quasi i più importanti campionati europei, tra il 31 agosto e l’1 settembre. In Arabia Saudita, invece, si andrà avanti fino ad altre la metà del mese di settembre e questo potrebbe sconvolgere i piani di molti club europei.

Arabia? No, grazie. Il calciatore preferisce l’Inter

Chi invece sembra aver già declinato l’offerta araba per continuare la sua carriera su buoni livelli in Europa, nonostante l’età poteva spingerlo verso i ricchi lidi sauditi, è l’ex Arsenal e Udinese, Alexis Sanchez. Svincolato dopo l’ottima stagione all’Olympique Marsiglia, il cileno spera di tornare all’Inter un anno dopo il suo turbolento addio.

Lo scrive il Corriere della Sera. L’attaccante cileno, che nell’ultima stagione in Ligue 1 ha collezionato 35 presenze e 14 gol, avrebbe rifiutato offerte dalla Spagna e una molto ricca dall’Al-Nassr, decidendo così di aspettare l’Inter ancora per qualche giorno. Tuttavia, oggi la società nerazzurra non può andare oltre i sondaggi perché una trattativa per una seconda punta, che sarebbe la quarta come importanza nella rosa, passa dalla cessione di Joaquin Correa.

Rifiuta tutto, vuole solo tornare all’Inter

Per Sanchez, che per ora vuole solo l’Inter, si tratterebbe di un ritorno. Ha già vestito la maglia nerazzurra per tre stagioni, dal 2019 al 2022, collezionando oltre 100 presenze ufficiali e 20 reti.

Trentaquattro anni, nell’ultima stagione in Francia ha dimostrato di essere ancora un giocatore di alto profilo e nonostante l’avanzare degli anni resta un punto fermo della nazionale cilena con cui ha fin qui collezionato 155 presenze e 50 reti.