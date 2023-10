Voglio andare alla Lazio: messo fuori rosa già adesso | Trattativa partita per gennaio

Vuole soltanto andare a giocare nel club biancoceleste ed essere allenato da Maurizio Sarri. Si cerca una soluzione per gennaio.

Le vittorie contro Celtic Glasgow in Champions League e Atalanta in campionato sono stata una bella boccata d’ossigeno per una Lazio che aveva cominciato la stagione nel peggiore dei modi. Sono già quattro le sconfitte in campionato, infatti, subite contro Lecce, Genoa (nelle prime due giornate, Juventus e Milan.

Una partenza horror che ora costringe la Lazio ad inseguire e a guardare il Milan capolista già lontanissimo, a ben undici punti di distanza. Una brutta partenza che, come detto, è stata in parte risollevata dalle due vittorie consecutive e da un girone di Champions che è partito nel modo giusto.

In estate la Lazio aveva visto partire il suo giocatore più forte e rappresentativo, Milinkovic Savic, ma allo stesso tempo ha potuto osservare la rosa rinforzarsi con Castellanos, Rovella, Luca Pellegrini, Isaksen, Kamada e Guendouzi. Calciatori importanti che hanno allargato la rosa e le alternative a disposizione di Maurizio Sarri e sicuramente saranno utili nel proseguio della stagione.

Ora, per la Lazio, però, non è più il tempo di fare errori e, da dopo la sosta in poi, soprattutto in Serie A, non saranno più ammessi passi falsi. Anche la tensione tra Lotito e Sarri sembra essere rientrata e si può cominciare a programmare qualche eventuale accorgimento da fare nel mercato di gennaio.

Arriva a gennaio? La volontà del calciatore

Alla Lazio piace da tempo il terzino sinistro della Cremonese, Emanuele Valeri. Il calciatore si è già promesso al club biancoceleste, essendone anche grande tifoso e in estate non ha voluto prendere in considerazione altre opzioni per il suo futuro. Soprattutto non ha voluto aprire alcun dialogo con la società grigiorossa per rinnovare un contratto che scade a giugno 2024.

Per questo motivo la Cremonese ha deciso di metterlo fuori rosa e Valeri è praticamente fermo dallo scorso giugno. Lui vuole fortemente la Lazio e ci andrebbe, come detto, di corsa, ma Lotito in estate ha chiuso ad ogni possibilità di spendere la cifra richiesta dal club lombardo ed ora sa che può tesserare il calciatore a zero durante la prossima estate.

Reparto completo, la posizione di Lotito

Per questo motivo, quindi, secondo LaLazioSiamoNoi.it, è molto difficile che l’operazione Valeri alla Lazio possa concretizzarsi già a gennaio. Il reparto dei terzini, con Luca Pellegrini, Manuel Lazzari, Hysaj e Marusic è al completo e difficilmente il club capitolino opererà in entrata se prima non dovesse uscire uno dei quattro terzini ora a disposizione di Sarri.

L’unico che potrebbe avere mercato è Manuel Lazzari ma, finché non arriverà un’offerta concreta per l’ex SPAL, Lotito non aprirà all’arrivo di Valeri che, in questo caso, dovrebbe attendere fino a giugno prossimo per muoversi da Cremona e rimanere così fermo e inattivo per un’intera stagione