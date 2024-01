Voglio andare al Boca Juniors: lascia la Serie A e va in Argentina | È finita così

Los Xeneizes terra promessa per molti giocatori. Pronto a lasciare la Serie A pur di giocare con il glorioso club di Buenos Aires.

Vuoi perché lì giocò un certo Diego Armando Maradona, vuoi per la storia del Boca, glorioso club argentino fondato dai emigranti genovesi che non sapendo quali colori sociali si affidarono alla prima nave che attraccava nel porto (battente bandiera svedese), i gialloblu di Buenos Aires sono l’oggetto del desiderio di molti giocatori di Serie A.

È stato così addirittura per Daniele De Rossi che tra l’estate del 2019 e gennaio 2020, decise di chiudere la carriera in Argentina vincendo un titolo dopo il ritiro. “Il mio cuore è della Roma, però mi piace tantissimo il Boca”. Il sentiment dell’ex capitano della Roma è un qualcosa di condiviso e condivisibile.

“Ho iniziato a vedere il Boca quand’ero piccolo, perché c’era Maradona. Mi sono innamorato dello stadio, tifosi passionali che fanno piangere – ha raccontato De Rossi – salire quelle scalette ed entrare alla Bombonera da giocatore del Boca è stato qualcosa di emozionante”.

Stesso di scorso per il Matador Edinson Cavani, che dopo una carriera passata a segnare grappoli di gol in Europa con Palermo e Napoli, Paris Saint Germain e Manchester United, senza dimenticare il Valencia, firma un accordo di un anno e mezzo (fino al 31 dicembre 2024) con gli argentini del Boca Juniors. Lui, un uruguagio, ammaliato dal quello straordinario club.

Il richiamo del Los Xeneizes

Anche un altro giocatore di Serie A potrebbe finire alla Bombonera. Si tratta di Nahitan Nandez, altro centrocampista uruguaiano, a cui a giugno scadrà il suo contratto con il Cagliari. L’autorevole TyC Sports offre due indiscrezioni.

La prima è che Nandez, in passato cercato da tante big di Serie A, non rinnoverà con il Cagliari, ponendo fine all’esperienza sull’isola che dura dall’estate del 2019 per la cifra record del club sardo di 18 milioni di Euro e con il quale ha totalizzato finora 147 gettoni tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, con 5 gol e 16 assist.

Nostalgia canaglia

La seconda è che nonostante il post amorevole sul Cagliari, il desiderio di Nandez è proprio quello di tornare a vestire la maglia del Boca Juniors, club nel quale ha militato dal 2017 al 2019. C’è un problema per il centrocampista rossoblù.

La nostalgia canaglia sarebbe soltanto per lui, non gli Xeneizes, che non stanno seguendo un giocatore con quelle caratteristiche, ma se ci dovessero essere gli estremi per una trattativa favorevole, sempre secondo TyC Sports, il Boca uno sforzo per un parametro zero potrebbero anche farlo.