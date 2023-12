“Voglio allenare la Juventus”: per il post Allegri si candida senza mezzi termini | Vuole battere anche Conte

Continua a tenere banco un’indiscrezione sempre viva: Max Allegri al termine del campionato lascerà la Juve. Il toto allenatore è cominciato.

Ufficialmente non è cambiato nulla rispetto a questa estate, semmai la situazione di Max Allegri è nettamente migliorata a livello di classifica. Se non ci fosse la Signora, l’Inter sarebbe signora e padrona del campionato.

Ma così non è, proprio per i risultati di bianconeri e quella difesa di bunker che ha permesso proprio ad Allegri di costruire una squadra granitica al tal punto da rimanere a soli due punti dalla capolista nerazzurra.

Eppure quelle voci esplose da qualche settimana vogliono un Allegri determinato a riportare per lo meno la Juventus in Champions League, con la possibilità di giocarsi lo scudetto se questo sarà (più o meno) il distacco a primavera, quando le partite europee si faranno sentire sulle gambe di che le gioca.

Ma a giugno, a prescindere da come finirà la stagione, Max Allegri avrebbe in mente di lasciare la Torino bianconera. Perché? Perché non ci sarebbe lo stesso clima di un tempo: insomma, non sarebbe scoccata la scintilla con la proprietà, che peraltro si è sempre schierata dalla sua parte in passato.

Toto pronostico: l’identikit del successore di Allegri

Se questi rumors, oggi insistenti, dovesse sopirsi al termine della stagione, come non detto. Max Allegri tornerà in Europa (probabilmente in Champions) con la Signora e l’unione di intenti continuerebbe. Ma se così non fosse?

Nel toto pronostico che sarebbe scattato nel caso in cui la Juventus dovesse cambiare l’allenatore, il primo nome uscito fuori, sarebbe una vecchia conoscenza del mondo bianconero, proprio Antonio Conte, che non ha chiuso a un suo ipotetico ritorno. Ma l’identikit del successore di Allegri potrebbe avere un altro volto.

Pace fatta. Sarebbe un gradito ritorno

“Ora sono più sereno, meno arrabbiato per quello che è successo quest’estate. Volevo chiudere la mia carriera lì“. E’ un passaggio dell’intervista che Leonardo Bonucci ha rilasciato per il quotidiano madrileno (e madridista) Marca. Parole la cui eco ha raggiunto l’Italia.

“Ogni settimana parlo con molti miei ex colleghi – continua Bonucci – ciò fa capire che ero importante nello spogliatoio. Tornare è uno dei miei obiettivi”. La prima notizia è la serenità ritrovata da parte di Leo Bonucci, la seconda è che vuole tornare nella Torino bianconera, la terza è proprio quella che non tutti si aspettavano. “Voglio fare l’allenatore e se riuscissi a diventarlo nell’élite, la Juve è uno dei club che mi piacerebbe allenare”. Così, sic et simpliciter.