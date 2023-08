“Vogliamo Zaniolo”: esce allo scoperto con l’offerta ufficiale | Trema la Serie A

L’ex Roma, attualmente al Galatasaray, è corteggiato da un club europeo importante. I club di Serie A sono avvisati.

Negli ultimi anni non c’è stata sessione di calciomercato, invernale o estiva, che non si sia parlato di lui. Molto divisivo per i suoi atteggiamenti, a volte ed in parte, ma anche per una condizione fisica ed una facilità di infortunarsi che, purtroppo, ne hanno rallentato la carriera che sembrava destinata a grandissime cose.

Nicolò Zaniolo è sicuramente uno dei più grandi talenti che il calcio italiano abbia sfornato negli ultimi anni, ma quel maledetto infortunio contro la Juventus, nel gennaio 2020, ne ha fortemente condizionato un’ascesa che sembrava incontrastata e inarrestabile.

Ora, all’età di 24 anni, è reduce da due stagioni da vincente, prima la Conference League con la Roma, poi il campionato turco con il Galatasaray, ma anche da quell’insopportabile etichetta di grande talento che non ha saputo rispettare le grandi attese e prospettive.

Lo scorso gennaio c’è stata la rottura definitiva con la Roma e poi il passaggio al Galatasaray a febbraio, dopo il tentativo invano di Paolo Maldini di portarlo al Milan ed il rifiuto del ragazzo di andare a lottare per la salvezza in Premier League con il Bournemouth. La sua esperienza in Turchia, però, sembra già essere giunta al capolinea e su di lui ci sono diverse squadre.

Zaniolo, la voglia di Juve e le offerte ufficiali

L’esterno offensivo italiano ha sempre avuto in testa la Juventus e lo ha dichiarato apertamente anche poche settimane fa. La situazione del club bianconero, però, non permette voli pindarici e un suo arrivo sarebbe possibile soltanto se la Juve cedesse Federico Chiesa che però vuole restare a Torino.

Su Zaniolo ci sono due squadre che sono uscite allo scoperto con offerte ufficiali. Prima di tutto lo Zenti San Pietroburgo che ha proposto al calciatore un contratto di 9 milioni netti a stagione. Una cifra da capogiro, ma difficilmente l’ex Roma andrà a giocare in un campionato poco competitivo e in una squadra che non può fare le coppe per via della squalifica delle squadre russe da tutte le competizioni europee.

Zaniolo, ecco l’offerta giusta

Diverso, invece, il discorso legato all’Aston Villa. Nella conferenza stampa di presentazione del primo match in Premier League contro il Newcastle, l’allenatore del club inglese, Unai Emery, è uscito allo scoperto e ha ammesso l’interesse per Nicolò Zaniolo.

Queste le parole di Emery: “Zaniolo non è un attaccante. È versatile. Può giocare da punta, numero 7 o numero 10 ed è uno di quelli che abbiamo in lista, con le qualità che ha, per aiutarci. Fa parte del nostro elenco e ce ne sono altri”. Quello dell’ex giallorosso, del resto, è un nome tornato di prepotenza in orbita del club inglese, dopo i rumors su un possibile ritorno in Serie A e l’Aston Villa, per lui, potrebbe essere la scelta giusta perché gli garantirebbe di giocare in Europa (Conference League), in Premier League, di approdare in una squadra ambiziosa ed in forte crescita e di ritrovare il ds Monchi che lo volle a Roma nell’affare che portò Nainggolan all’Inter.