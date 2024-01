Vogliamo darti la panchina: Max Allegri riceve la telefonata più attesa | Firma a fine stagione

Max Allegri continua a non voler parlare del suo rinnovo con la Juventus. Nuove e importanti novità sul suo futuro

Di solito in questo periodo parlano del mio futuro, ma in realtà non conta. Stiamo lavorando per il meglio del club: profilo basso e tanto lavoro”. Ha sempre la risposta pronta Max. Un po’ Mourinho a livello di comunicazione, un po’ Ancelotti per calma serafica.

Allegri la sta gestendo così questa annata l’allenatore della Juventus. La Signora è tornata a -2 dalla capolista Inter grazie al successo contro la Roma e complice l’1-1 dei nerazzurri a Genova nell’ultima gara del 2023. Eppure Allegri continua a fare calcoli sulla quinta, perché l’obiettivo della Juve deve restare quello di tornare in Champions.

Stessa cosa riguardo al suo contratto. “Non ne parlo – continua a ripetere l’allenatore della Juventus”, ammettendo soltanto che è legato alla Juventus da un accordo che scade nel 2025. Eppure i rumors sul suo futuro lontano dalla Torino bianconera, continuano a far rumore.

A sentire lui, però, la Juventus non deve pensare alla corsa scudetto. E nemmeno a un allenatore diverso da Max Allegri, almeno fino al 2025. Ma la domanda sorge spontanea: se i bianconeri in realtà sono in piena corsa per il tricolore, perché parimenti non immaginare un futuro senza Max Allegri?

Le avvisaglie

Questa estate le avvisaglie di un prematuro diverso, c’erano tutte. Allegri ha incontrato a Monte-Carlo, emissari sauditi, che poi si è scoperto fossero dell’Al-Hilal, la candidata numero uno allo “scudetto” arabo, che già a dicembre ha saputo dare distacchi importanti ai suoi competitor.

Ebbene, l’Al-Hilal questa estate fede un’offerta milionaria, da capogiro, di quello che non si possono rifiutare: 20 milioni di euro a stagione come stipendio fino a giugno 2025. Chi lo dice che gli arabi non torneranno alla carica, magari una delle quattro squadre del Fondo PIF questa estate?

Un’idea non tramontata

Immaginare un futuro in cui Allegri vince lo scudetto e se ne va da trionfatore non è affatto così peregrino. Sicuramente l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo potrebbe fargli un’offerta volendo maggiore, tanto è una delle quattro del fondo PIF, magari proprio per togliere lo scettro del potere all’Al-Hilal possibilissimo campione saudita.

Anche perché, oltre l’aspetto sportivo, la Juventus corrisponde a Massimiliano Allegri un ingaggio annuo da sette milioni di euro netti. Il che vuol dire che la società bianconera quindi dovrebbe pagare al tecnico ancora 14 milioni di euro per le prossime due stagioni. Una somma che gli arabi coprirebbero in nemmeno in una stagione. E con uno scudetto in tasca, con una rivincita su tutte le malelingue che lo stanno denigrando, sarebbe più bello salutare tutti (critiche fuori luogo comprese) e andare a miracol mostrare in Arabia. Ipotesi irrealizzabile? Chissà. Prima la corsa scudetto, poi si vedrà…