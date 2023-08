Visite mediche e firma: il Condor Galliani lo ha convinto con una telefonata | Capolavoro Monza

L’amministratore delegato dei biancorossi chiude per un altro colpo a parametro zero.

Agosto non vuol dire soltanto mare e vacanze, anzi per gli appassionati di calcio ha un significato ben preciso: il ritorno della Serie A. Mancano meno di tre settimane all’inizio ufficiale delle attività agonistiche ed è ancora difficile stabilire una griglia di partenza, a causa del mercato in corso. Ad esempio, è presto per individuare chi potrebbe essere la sorpresa dell’anno.

La scorsa stagione la squadra che ha catturato maggiormente l’attenzione in questo senso è stato, senza ombra di dubbio, il Monza. La campagna acquisti era stata importante, soprattutto per una neopromossa, ma l’inizio era stato tutt’altro che promettente: un punto nelle prime sei giornate.

L’uomo che ha cambiato il destino dei biancorossi è Raffaele Palladino, esordiente assoluto nella categoria ed ultimo discepolo della scuola gasperiniana. Neanche dodici mesi dopo, è uno degli allenatori più in rampa di lancio – assieme a Thiago Motta – ed il suo nome è stato già accostato ad alcune squadre di prima fascia, Juventus su tutte.

Gli addii di Rovella e Sensi – tornati rispettivamente ai bianconeri e all’Inter – e la morte del presidente Silvio Berlusconi fanno sorgere più di qualche domanda sul futuro della società, non solo riguardo questa stagione ma per gli anni avvenire. Riuscirà a replicare (o a migliorare) l’undicesimo posto del campionato scorso?

Milano-Monza, solo andata

In attesa di scoprire cosa accadrà ad Adriano Galliani e alla sua candidatura al seggio di Monza, l’amministratore delegato sta lavorando apportare alcune migliorie alla rosa. Oltre ai riscatti obbligatori dei vari Pessina, Petagna, Caprari e Pablo Marì – costati oltre 33 milioni di euro – è stato acquistato Izzo dal Torino, mentre Kyriakopoulos è giunto in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo.

Sono anche arrivati due giocatori ex Inter, i cui contratti sono scaduti lo scorso 30 giugno. Il primo è Roberto Gagliardini e, nelle ultime ore, è stato ufficializzata l’acquisizione di Danilo D’Ambrosio. Il difensore ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo, che diventerebbe automatica in caso di raggiungimento della salvezza.

Tanta Inter

D’Ambrosio ha lasciato Appiano Gentile dopo nove anni e 268 presenze in maglia nerazzurra. Acquistato nel 2014 dal Torino per circa 4 milioni, si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa.

La sua intelligenza tattica gli ha permesso di adattarsi bene nella difesa a tre, lui che aveva sempre ricoperto il ruolo di terzino destro in carriera. Nell’ultima stagione ha trovato pochissimo spazio, collezionando in totale 1062 minuti. Motivo per cui la dirigenza ha deciso di non rinnovare il suo contratto.