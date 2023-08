Visite mediche e firma: Guardiola ce l’ha fatta di nuovo | 90 milioni di euro

Il Manchester City ha messo a segno un colpo dei suoi, aggiungendo al pacchetto difensivo uno dei talenti più brillanti del calcio europeo.

Il conto alla rovescia ormai è terminato: torna il calcio giocato. E come capita sempre tra le top leghe europee, tocca agli inglesi dare il via alle danze. Oggi pomeriggio (ore 17) a Wembley, uno degli stadi più affascinanti al mondo, Arsenal e Manchester City si contenderanno il primo trofeo stagionale, il Community Shield.

La sfida che ha animato la scorsa stagione di Premier League e che, nel corso di questa finestra di mercato, ha visto le due squadre contendersi Declan Rice, uno dei centrocampisti più ambiti d’Europa. Le aspettative in Inghilterra sono anche quest’anno la lotta al titolo sarà un loro affare privato, con Manchester United, Chelsea e Liverpool che partono un gradino indietro.

Dopo aver sollevato al cielo di Istanbul la tanto ambita (e attesa) Champions League, i citizens hanno apportato alcuni cambiamenti all’interno della loro rosa. Riyad Mahrez e Ilkay Gündogan hanno lasciato l’Etihad Stadium per svernare rispettivamente in Arabia Saudita (Al-Ahli) e a Barcellona.

L’asse con i catalani potrebbe essere percorso altre volte da qui al 1° settembre. Dalla Spagna sono certi che i blaugrana stanno preparando l’assalto per Joao Cancelo e Bernardo Silva. Per il terzino troveranno le porte aperte, mentre sarà molto difficile che Guardiola decida di lasciare andare l’ala destra, uno dei migliori nella scorsa stagione.

Grande colpo

Per rimpiazzare Gündogan, il City ha deciso di acquistare Mateo Kovacic dal Chelsea per circa 30 milioni di euro. Questo, fino a pochi giorni fa, era stato l’unico acquisto della campagna estiva di mercato. Prima di arrivare a Josko Gvardiol.

I campioni d’Europa aveva messo gli occhi sul difensore del Lipsia da mesi e finalmente hanno portato a termine l’acquisto. Prezzo finale: 90 milioni di euro. Il croato ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2028.

Difensore prodigio

Nato a Zagabria il 23 gennaio di ventuno anni fa, Gvardiol è considerato dagli addetti ai lavori come uno dei migliori giocatori della nuova generazione.

Acquistato dal Lipsia solo due estati fa per 19 milioni di euro, ha messo immediatamente in mostra le sue qualità difensive, nonostante la giovane età. A dicembre scorso, L’IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) lo ha inserito nella top-11 della Coppa del Mondo disputata in Qatar.