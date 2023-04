Violazione lealtà sportiva: cosa rischia la Juventus? Ipotesi patteggiamento

Le indagini si sono chiuse. E l’accusa è pesante: violazione del principio di lealtà sportiva. La Juventus si trova a fare i conti con una tegola non da poco legata a “manovra stipendi, partnership e agenti”. Un guaio, per i bianconeri, che va ad affiancarsi a quello connesso con la questione plusvalenze per la quale sono stati al momento fissati per il club quindici punti di penalizzazione in classifica. Su quest’ultimo punto si pronuncerà ancora il Collegio di Garanzia del Coni.

Sull’ultima questione, invece, i bianconeri hanno ora quindici giorni per produrre una memoria difensiva. “La posizione dei calciatori – riferisce “Sport Mediaset” – sarebbe stata stralciata perché secondo l’accusa la Juventus avrebbe fatto questa manovra per puro interesse di bilancio”. La stagione incriminata è la 2019-20, per la quale ad Andrea Agnelli e Fabio Paratici è contestata la violazione dell’articolo 4 comma 1 ovvero quella relativa al principio di lealtà sportiva.

“La contestazione- spiega ancora Sport Mediaset – riguardante la riduzione di quattro mensilità di 21 calciatori e dell’allenatore, è quella di avere omesso di depositare gli accordi economici di integrazione, il recupero di tre delle quattro mensilità, nella consapevolezza che gli accordi sarebbero stati depositati dopo il 30 giugno 2020 dopo la chiusura dell’esercizio contabile”.

Per la stagione 2020-21 vi è sempre in ballo la cosiddetta “manovra stipendi” e tra gli indagati figura anche l’ex calciatore e poi dirigente bianconero Pavel Nedved. Si parla di una riduzione stipendiale di quattro mensilità per diciassette calciatori che in realtà non sarebbe avvenuta. “Gli importi – spiega ancora “Sport Mediaset” – sarebbero stati riconosciuti agli stessi calciatori nelle stagioni sportive successive così come concordato tra le parti attraverso scritture private non riportate su moduli federali”.

Sul fronte agenti, sarebbero invece state date retribuzioni a riscontro di un lavoro non effettivamente svolto. “Gli agenti coinvolti – spiega “Sport Mediaset” – sono Davide Lippi, Gabriele Giuffrida, Giorgio Parretti, Antonio Rebesco, Luca Ariatti, Silvio Pagliari, Giuseppe Galli, Michele Fioravanti, Luca Puccinelli, Tullio Tinti, Vincenzo Morabito”.

Le sanzioni a cui la vecchia signora potrebbe andare incontro variano dall’ammonizione all’ammenda, dall’ammenda con diffida all’esclusione di attività a tempo determinato in ambito Figc ma anche Uefa e Fifa al divieto temporaneo di uso degli impianti sportivi.