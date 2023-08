Vieni in Serie A? Il Milan ci prova all’improvviso: scambio di mail col Man United

Sembrava terminato mercato in entrata del Milan. Potrebbe non essere così: all’improvviso ecco la pista che porta al Man United.

Il calciomercato estivo già è strano di suo, figuriamoci quest’anno con l’avvento degli arabi e degli esuberi delle squadre di Premier, dall’economia a parte grazie anche ai proventi di diritti tv distanti anni luci dal nostro calcio.

Così, all’improvviso nascono opportunità che potrebbero essere colte al volo dal Milan e dal suo mercato delle idee.

L’idea arriva direttamente dal Manchester United e ha come conseguenza la riapertura di un mercato rossonero che sembrava chiuso in entrata dopo gli otto acquisti: Sportiello e Luka Romero, Loftus-Cheek e Pulisic, Chukwueze, Okafor, Reijnders e Musah.

Erik Ten Hag è stato sempre un allenatore molto simile a un sergente di ferro, basta ricordarsi della sua presa di posizione all’epoca del ritorno di Cristiano Ronaldo, contribuendo in maniera importante alla fuga di CR7 verso il mondo arabo. L’allenatore olandese dei Red Devils non sembra cambiato affatto

Aut aut

“Harry Maguire ha la capacità di essere un difensore centrale di primo livello. È il migliore per l’Inghilterra, quindi perché non dovrebbe essere il migliore per noi? Ma deve fare qualcosa per dimostrarlo”. Parole al vetriolo da parte di Ten Hag nella conferenza stampa pre-Wolverhampton. Parole che profuma di aut aut.

“Se non è abbastanza sicuro di sé per combattere per un posto e per dimostrare le sue qualità – tuona l’ex tecnico dell’Ajax – allora deve andarsene”.

L’opportunità

Il difensore della nazionale inglese si trova di fronte a una doppia scelta: può decidere di rimanere sapendo che non ha affatto il posto garantito nella stagione che terminerà (particolare da non sottovalutare) con la fase finale di Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024, oppure guardarsi intorno.

Il West Ham è stata la prima a capire dell’importante opportunità che sta regalando il mercato, ma a quanto pare si è decisamente complicato il passaggio del difensore inglese agli Hammers, almeno così rivelano i tabloid inglesi. Il Manchester United rischia di vedere andare in fumo i 35 milioni di euro promessi dai londinesi. Il Milan non arriverebbe mai a quella cifra, ma sta monitorando la situazione, a pochi giorni dal termine della sessione, potrebbe decollare anche una trattativa low cost, magari a titolo temporaneo: un Harry Maguire al Milan farebbe molto comodo viste le lacune evidenziate nel pre-season rossonero.