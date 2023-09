Vieni in Nazionale? Spalletti convoca il suo primo oriundo: ciao ciao Brasile

Dopo quelli convocati da Roberto Mancini anche il nuovo commissario tecnico della Nazionale potrebbe convocare il suo primo oriundo.

La storia degli oriundi nella nostra Nazionale, cioè di calciatori che non sono nati nel nostro Paese, ma non hanno mai vestito la maglia della rappresentativa della propria Nazione d’origine e quindi vengono naturalizzati italiani per poter giocare con la maglia azzurra, è antica e risale addirittura al 1914.

Eugenio Mosso, con una sola apparizione con la maglia azzurra, è il primo oriundo della storia dell’Italia calcistica. Ne passano altri negli anni ’20 del Novecento, ma i primi un po’ più famosi risalgono agli anni ’30. Erano i tempi di Mussolini e del Regime fascista in Italia, delle due Coppe del Mondo vinte consecutivamente, nel 1934 in casa e nel 1938 in Francia.

Ecco apparire con la maglia azzurra i vari Orsi, Cesarini, Monti e Guaita. Per avere notizia di altri oriundi famosi che hanno vestito la nostra maglia, poi, bisogna aspettare gli anni ’50 e le 4 presenze tra il 1954 ed il 1958 dell’uruguagio campione del Mondo, Schiaffino, ma anche le cinque del connazionale Ghiggia.

Negli anni ’60 arrivano il brasiliano José Altafini, l’argentino Omar Sivori e l’argentino Angelillo, veri e propri fuoriclasse che da anni ormai strabiliavano con le maglie dei top club di Serie A. Per un po’ di tempo questa pratica cessò di esistere, soprattutto perché in Italia di talenti ne nascevano a bizzeffe e di naturalizzare stranieri proprio non ce n’era bisogno.

Oriundi, lo stop ed il ritorno. Da Camoranesi ai giorni nostri

Una pratica che poi è ripresa, in maniera anche assai fortunata, con la prima convocazione in azzurro dell’argentino Mauro German Camoranesi. L’esterno, allora della Juventus, viene convocato dall’Italia per la prima volta nel 2003 e contribuisce allo straordinario trionfo della nostra Nazionale nella Coppa del Mondo del 2006 in Germania.

Da qui in poi ne arriveranno tanti altri di oriundi: Thiago Motta, Eder, Jorginho, Emerson Palmieri, Rafa Toloi, Ledesma, Osvaldo, Amauri, Joao Pedro. Fino all’ultimo e forse al più discusso; il 49esimo della storia della nostra Nazionale: Mateo Retegui.

Italia, ecco il 50esimo oriundo? Si cerca di convincerlo

Roberto Mancini aveva aperto a questa pratica e voleva sdoganarla anche aprendo a chi non ha mai vestito maglie di squadre italiane, come per esempio, appunto, l’argentino Retegui. Vedremo come si comporterà Luciano Spalletti, ma l’esordio del prossimo e 50esimo oriundo della storia della nostra Nazionale, potrebbe avvenire proprio per mano dell’ex allenatore del Napoli.

Il candidato numero uno sarebbe Carlos Augusto dell’Inter. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’esterno ex Monza continua a sognare la convocazione con il Brasile ed è disposto ancora ad aspettare la chiamata di Fernando Diniz, C.T. della Seleçao. L’Italia però ci prova e sta continuando a cercare di convincerlo.