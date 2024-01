Vieni da noi, ti aspettiamo: ribaltone Bonucci | Lascia Berlino e chiude la carriera qui

Leo Bonucci potrebbe chiudere la carriera lontano da Berlino. Ecco la trattativa che non ti aspetti per il difensore dell’Union.

Con la Roma un qualcosa c’era, ma non è andata a buon fine per due ordini di motivi: ragion di stato e ragion di cuore. Alla piazza giallorossa avere un ex Juventus di quella portata, era troppo: la sommossa di popolo è stata forte, troppo forte, sia per la dirigenza sia per Mou.

Proprio lo Special One, uno dei fautori dell’acquisto, ha fatto subito retromarcia e da super esperto di comunicazione quale egli è, quando ha udito il forte sdegno della vox populi, ha virato verso un altro juventino, quel Dean Huijsen di cui si dice un gran bene, e che ha cominciato alla grande la sua esperienza romana con un’ottima prestazione offerta contro l’Atalanta.

Al di là della scelta di cuore, però, c’è chi trova spiegazione nella ragion di stato. La Roma non naviga nell’oro, questo non è certo un segreto, ai Friedkin non andava proprio giù il fato di dover spendere due milioni di euro per un difensore sì esperto, ma pur sempre classe 1987.

A prescindere dalle motivazioni, però, a questo punto conta poco o niente. Soltanto a livello di curiosità. La Roma ha preso Huijsen e probabilmente prenderà un altro difensore. E Bonucci?

Addio comunque all’Union Berlin

Leonardo Bonucci non ha nessuna intenzione di restare in Germania con l’Union Berlin, ombra di quella squadra che aveva talmente stupito da raggiungere la Champions League per la prima volta nella sua storia.

L’esperto centrale viterbese sta facendo di tutto per lasciare il club tedesco, ritiratosi un po’ su con il cambio di allenatore (da Fischer a Bjelica, quest’ultimo con un passato nello Spezia) ma pur sempre quartultimo, a soli tre punti dalla zona retrocessione.

Due piste e un desiderata

Attualmente si stanno seguendo due piste. La preferita di Bonucci è quella che lo riporterebbe in Italia. Il Genoa rischia di perdere seriamente Dragusin, su cui ha messo gli occhi il Tottenham, arrivato a 25 milioni di euro cash. Così i Grifoni, in tal caso, potrebbero virare su proprio sullo storico capitano della Juventus.

L’altra pista può essere quella turca. Il centrale classe ’87 è un obiettivo di mercato del Fernarbahce, club che la scorsa estate ha ingaggiato Edin Dzeko e adesso ha messo nel mirino Rade Krunic del Milan. Il club di Istanbul è pronto a fargli firmare un contratto fino a giugno, ma ancora le parti non sono entrate nello specifico dell’accordo. Il desiderata di Bonucci? Andar via dall’Union Berlin.

AGGIORNAMENTO: L’arrivo di Bonucci al Fenerbahce è ufficiale.