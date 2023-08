Vieni da noi? Lukaku e la telefonata che cambia un’intera carriera: clamoroso in Serie A

L’attaccante belga è ancora al Chelsea dove è fuori dal progetto e si allena con i ragazzi, ma spunta una clamorosa ipotesi.

Una delle telenovela più intricate, intriganti e coinvolgenti dell’estate di calciomercato è stata senza dubbio quella relativa a Romelu Lukaku. I colpi di scena sono stati davvero tanti, ma al momento sembrano ritorcersi soprattutto contro il diretto interessato.

Fino a metà luglio, dopo che il belga aveva rifiutato un paio di volte le proposte saudite e che si era sparsa una voce senza particolare fondamento che lo voleva in trattativa con il Milan, sembrava certo il suo passaggio all’Inter. Il club nerazzurro si stava impegnando a trovare i soldi necessari per pagarlo al Chelsea e farlo tornare, questa volta, a titolo definitivo a Milano.

Quando Marotta e Ausilio erano pronti a formulare l’offerta giusta al club londinese, però, Lukaku aveva già maturato l’idea del tradimento. Nessuna risposta al club nerazzurro al telefono, né ai dirigenti, né ai suoi ex compagni di squadra, e canale aperto con la Juventus per il passaggio in bianconero.

Da lì in poi sembra essere soltanto una questione di tempo per il suo arrivo a Torino. Juve e Chelsea sembrano orientati ad uno scambio Vlahovic-Lukaku con conguaglio a favore dei bianconeri, ma l’accordo su quest’ultimo punto non verrà mai trovato e, almeno per il momento, la trattativa sfuma.

L’estate assurda di Lukaku

Lukaku, così, con il passare del tempo diventa un peso ed una figura ingombrante per il Chelsea che lo ritiene fuori dal progetto, ma continua a pagarne profumatamente l’ingaggio. Lui continua a rifiutare l’Arabia e ad attendere una chiamata dall’Europa, meglio ancora se si tratta della Juve.

Il club bianconero, però, al momento, senza l’uscita di Vlahovic, non apre all’acquisto di Lukaku. Così, come non sembrano essere interessati Paris Saint Germain, Milan, Tottenham e Real Madrid, altri club che in qualche modo erano stati accostati all’attaccante belga.

Lukaku, ecco l’ultima clamorosa ipotesi

Nelle ultime ore per Romelu Lukaku è spuntata un’altra clamorosa voce che lo porterebbe addirittura nella Capitale, a vestire la maglia della Roma. Lo sostiene Goal.com che parla di un tentativo giallorosso per il belga visto il momentaneo stand by nella trattativa con l’Atalanta per Duvan Zapata, al momento bloccato da Gian Piero Gasperini.

L’operazione è difficile, ma i giallorossi in queste ore stanno facendo un concreto tentativo per il belga. Lukaku è ormai fuori dal progetto del Chelsea e di fatto non ha offerte sul tavolo, se non quelle provenienti dall’Arabia. A rendere l’operazione assai complicato ci sono soprattutto due elementi: i Blues valutano il cartellino di Big Rom tra i 30 ed i 40 milioni di euro e finora non hanno mai aperto al prestito e, inoltre, l’ingaggio dell’attaccante è di 12 milioni di euro netti a stagione.