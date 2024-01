Vieni con me in Arabia: Milinkovic Savic lo vuole all’Al-Hilal | Ciao ciao Lazio

Milinkovic-Savic, proprio lui, chiama un suo ex compagno di squadra alla Lazio per giocare in Arabia con la super capolista Al-Hilal.

Chissà cosa ne pensano gli organizzatori della Saudi Pro League. Il campionato che prometteva spettacolo, scintille e tanto equilibrio con quelle quattro società in mano al fondo PIF, è praticamente finito da almeno due settimane.

L’Al-Hilal è un rullo compressore e per quanto Cristiano Ronaldo sia tornato ai suoi livelli (il miglior cannoniere del 2023 con 53 gol), il suo Al-Nassr e lontano 10 punti (con una partita in meno) rispetto alla capolista.

Una capolista, l’Al-Hilal, che ha perso Neymar praticamente sin da subito, eppure sta dominando in largo e lungo il campionato. Grazie anche a un super Milinkovic Savic. Che si è addirittura portato a casa il pallone per il suo hat trick (tripletta) nel 7-0 dell’ultimo turno al malcapitato Abha.

Ma l’Al-Hilal non ha nessuna intenzione di fermarsi, vuole comprare ancora, nonostante il campionato è bello che indirizzato. E sta cercando di convincere un giocatore della Lazio, proprio sfruttando l’amicizia del Sergente serbo.

Voglia di Al-HilalIC

Milinkovic fa rima con Adam Marusic, guarda caso uno dei giocatori che non stanno dando quanto l’anno scorso, nel mirino dei tifosi, uno dei possibili partenti: nella sessione invernale, o a giugno, cambierebbe poco.

Questione di tempo, l’avventura di Re Adam, o King Adam, così soprannominato per la sua prestanza fisica, è giunta al capolista. Arrivato sulle sponde biancoceleste del Tevere nel 2017, preso per una cifra vicino ai sette milioni dall’Ostenda, l’esterno montenegrino ho mostrato a tratti le sue indubbie qualità.

Si muove Kezman

Qualità fisiche ed acrobatiche, ma anche qualità tecniche e tattiche, dal momento che è stato utilizzato sia come esterno alto, sia come basso. Addirittura su entrambe le fasce, nonostante sia un destro naturale. La scorsa stagione è stata la sua migliore con Sarri, nella quale Marusic ha sorpreso anche dal punto di vista realizzativo, contribuendo all’incredibile secondo posto della Lazio in Serie A. Ma quest’anno va un po’ così. Tante insufficienze, uno strafalcione con l’Inter da film dell’orrore, di rinnovo neanche a parlarne.

Probabilmente è il momento di monetizzare dal momento che il contratto di Marusic scade nel 2025 e il rischio di perderlo a parametro zero è molto alto. Sicuramente con l’Al-Hilal si farà plusvalenze, sicuramente l’Al-Hilal può offrirgli un ingaggio superiore rispetto a quel (quasi) milione che percepisce da Lotito. Per questo il suo procuratore, Mateja Kezman, lo stesso di Milinkovic Savic, starebbe provando a portarlo all’Al Hilal, dove raggiungerebbe Sergej. La conferma che qualcosa potrebbe muoversi, arriva dallo stesso Corsport. Nelle prossime settimane se ne saprà di più.