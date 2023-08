Vieni con me al Fenerbahce? Clamoroso Dzeko: ruba il “fratello” alla Serie A

L’ex attaccante dell’Inter vuole convincere un giocatore del Milan a trasferirsi in Turchia.

Nell’estate in cui il calciomercato è diventato sinonimo di Arabia Saudita, in cui lo spettro di PIF sembra aleggiare su tutti i giocatori in uscita dai principali club europei, c’è stato anche chi ha optato per una scelta professionale diversa. Edin Dzeko è uno di questi.

Non che l’offerta non sia arrivata, come ha riferito il suo agente Alessandro Lucci ai microfoni del quotidiano turco Fotomac, ma non consistente abbastanza da fargli cambiare idea sull’accordo stretto con la sua attuale squadra, il Fenerbahçe.

L’attaccante bosniaco ha lasciato l’Italia dopo otto anni, di cui sei trascorsi alla Roma e due all’Inter. In totale ha segnato 150 gol (119 in giallorosso, 31 in nerazzurro), ha vinto la classifica capocannonieri nel 2017 ed ha alzato quattro trofei, tutti con la maglia interista. È stato senza alcun dubbio uno dei giocatori più iconici della Serie A dell’ultimo decennio, grazie ad un bagaglio tecnico eccezionale se messo in relazione ai suoi 193 centimetri d’altezza.

A 37 anni, la Turchia sarà con ogni probabilità l’ultima tappa della sua carriera, anche se per adesso di ritiro non vuole ancora sentirne parlare. Nella partita d’esordio, valevole per il preliminare di Conference League, contro il Zimbru Chisinau ha messo anche a segno il suo primo gol in maglia gialloblu.

Il piano

Dzeko non è l’unica vecchia conoscenza del calcio italiano al Fenerbahçe, che di recente ha acquistato Mert Muldur dal Sassuolo per 2.8 milioni di euro. E potrebbe non finire qui, perché l’ex Inter è in contatto con un suo connazionale per convincerlo a trasferirsi ad Istanbul.

Il giocatore in questione è Rade Krunic. Secondo quanto riportato da Calciomrcato.com, il centrocampista del Milan avrebbe già raggiunto un accordo con i turchi, che hanno messo sul piatto un ingaggio tre volte superiore rispetto a quello attualmente percepito . Adesso non resta che trovare l’intesa con i rossoneri.

Tre stagioni

Così come il suo compagno di nazionale, anche Krunic è giunto in Italia nell’estate 2015. L’Empoli lo acquistò per 500 mila euro dai serbi del Borac Cacak, intravedendo in lui delle qualità importanti.

A Milanello è arrivato solo cinque anni più tardi e per una cifra decisamente più alta: 8.5 milioni. Nelle tre stagioni in rossonero ha collezionato in totale 125 presenze.