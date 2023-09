Vieni con me a Marsiglia: Gattuso se lo porta con sé | Colpo a parametro zero

L’ex tecnico di Napoli e Milan è ormai il nuovo allenatore del Marsiglia e ha già chiesto alla società un rinforzo dalla lista degli svincolati.

Sei mesi al Valencia molto negativi che lo hanno segnato profondamente dal punto di vista umano e professionale. La voglia di prendersi una pausa di riflessione e staccare con la mente ma, dopo poco più di otto mesi, ecco arrivare un’altra offerta davvero difficile da rifiutare.

Gennaro Gattuso, dopo essere stato molto vicino al Lione, che poi gli ha preferito Fabio Grosso, altro italiano e Campione del Mondo 2006, soltanto un paio di settimane fa, è praticamente un nuovo allenatore dell’Olympique Marsiglia. Ecco, quindi, un altro top club francese, un’altra squadra dalla storia importante, forse ancor più prestigiosa rispetto a quella del Lione.

I biancazzurri, in piena crisi tecnica e societaria dopo l’addio di Marcelino, hanno puntato tutto sull’ex centrocampista del Milan, attualmente libero sul mercato dopo l’avventura al Valencia. L’allenatore 45enne firmerà un contratto di un anno con opzione per un’ulteriore stagione. I vertici del club francese hanno virato con decisione sull’italiano dopo il no di Galtier, il nome preferito nelle prime fasi.

Nello suo staff tecnico Gennaro Gattuso, come rivela Footmercato, avrà diversi dei suoi fedelissimi: Gigi Riccio, suo storico vice, sarà il suo secondo, mentre Bruno Dominici e Dino Tenderini ricopriranno il ruolo di preparatori atletici. Roberto Perrone è stato scelto come preparatore dei portieri, Marco Sangermani invece sarà il match-analyst.

Gattuso, al Marsiglia per una svolta sulla sua carriera

Con l’aiuto dello staff l’allenatore calabrese dovrà risollevare le sorti del Marsiglia, reduce dal pesante ko di Parigi di domenica col Psg (4-0) e ottavo in classifica con nove punti in sei gare. Stagione che era già cominciata malissimo con l’eliminazione ai playoff di Champions League già ad agosto e poi proseguita in Europa con il deludente pareggio nell’esordio di Europa League contro l’Ajax.

Per Gattuso si tratta di certo di un’altra, l’ennesima in realtà, sfida complicata e ambiziosa. Marsiglia è un ambiente caldo e pretenzioso che ha già bruciato diversi tecnici negli ultimi anni. Il tifo infuocato e l’ambiente infernale saranno i primi avversari di Rino che dovrà essere bravo a dare subito un’identità ad un club ed una squadra che, in questo preciso momento storico, fatica a trovarne una.

Gattuso, ecco il calciatore richiesto

Oltre ad aver portato il suo intero staff in Costa Azzurra, secondo alcune indiscrezioni, l’ex allenatore di Milan e Napoli avrebbe già avanzato la prima richiesta di calciomercato. Gattuso avrebbe chiesto ai suoi nuovi dirigenti di attingere dalla lista degli svincolati e di mettere sotto contratto l’ex centrocampista e capitano del Bologna, Roberto Soriano.

Il 32enne italo-tedesco è rimasto senza squadra dopo la sua esperienza in Emilia, ma è ancora un calciatore affidabile. Gattuso sa di avere le scelte contate a centrocampo, viste anche le assenze di Kondogbia per infortunio e Pape Gueye per squalifica, e ha subito chiesto un rinforzo alla sua nuova società.