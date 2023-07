Vieni alla Roma con me? Dybala alza il telefono: porta a Trigoria il suo migliore amico

Dybala aiuta Tiago Pinto per fa decollare una trattativa molto importante per il calciomercato in entrata della Roma.

Non poteva mancare la Joya di Paulo Dybala nella seconda amichevole della Roma. Dopo il successo contro la Boreale, i giallorossi di Mourinho sconfiggono 6-0 il Latina, col dinamico duo Belotti-Dybala, ancora a segno Pagano e Ibanez. Ma è ancora una volta l’asso argentino a incantare: il secondo è uno scavetto strappa applausi.

Per il resto, lo Special One ha provato alcuni schemi, ruotando gli effettivi, tanti cambi, tutti tranne Bove, l’unico a disputare il test match per intero. Primi minuti anche i nuovi acquisti N’Dicka e Kristensen.

Nel frattempo si continua a parlare di calciomercato, perché la Roma si è mossa sì anticipando qualche operazione, ha rispettato il settlement agreement trovando quei 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno senza dover cedere Ibanez (non è detto che non lo faccia a luglio-agosto), ma serve altro per essere competitivi.

Il mercato sostenibile, però, chiede cessioni prima delle entrate, così Tiago Pinto velocizza l’uscita di Villar, che non rientra nei piani di Mourinho: il centrocampista spagnolo da giorni viene accostato ad alcuni club di Liga, tra questi il Granada sembra far sul serio. Prima si fa, meglio è per tutti.

Attaccante cercasi

Belotti sembra un Gallo tornato a cantare, e questa è certamente una buona notizia, ma alla Roma servono altri attaccanti, due su tutti. Il primo non è un segreto, il secondo neanche, ma bisogna far qualcosa di più.

Per Scamacca, infatti, non ci sono news, trattativa in stand by, o più precisamente un affare bloccato. Il West Ham ha aperto alla sua cessione, ma sono tramite prestito oneroso, mentre la Roma punta sul diritto di riscatto, non disponendo della cifra che gli possa permettere l’acquisto. Per Morata, invece, arrivano buone nuove.

Un competitor in meno

Non c’è più il Milan in fila per Alvaro Morata. E il motivo è molto semplice: i rossoneri hanno chiuso la trattativa per Noah Arinzechukwu Okafor, attaccante del Salisburgo e della nazionale svizzera. Un bel colpo, niente da dire, di riflesso bene anche per la Roma, che avrà un avversario in meno.

Certo, ci sono sempre Inter e Juventus, preoccupa più la prima attualmente visto il mercato sostenibile dei bianconero, ma attenzione anche alla sempre viva pista araba. Così la Roma si gioca l’asso dalla manica. Paulo Dybala ha alzato il telefono e parlato proprio con l’attaccante bianconero, con cui ha fatto faville ai tempi della Juventus.

I due sono molto amici e per questo il ruolo dell’argentino non sarà decisivo, ma sicuramente importante. Lo scoglio maggiore, come conferma il Messaggero, resta lo stesso: la modalità d’acquisto, l’Atletico Madrid non cerca prestito e continua a chiedere 20 milioni di euro. Troppi per la Roma, senza cessioni.