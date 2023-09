Vieni a vincere lo scudetto? Sergio Ramos ascolta la telefonata: terremoto in Serie A

Svincolato a giugno dal PSG, Sergio Ramos deve ancora sciogliere il nodo legato al suo futuro. Terremoto in Serie A.

Tutti lo vogliono, nessuno se la prende. Almeno finora è stato così, l’iconica frase della Sora Camilla ha accompagnato l’estate di riflessione di uno dei difensori goleador più forti ed epici della storia calcio.

Questo è stato Sergio Ramos, l’uomo che a Madrid è diventato prima una leggenda grazie al suo gol nella finale di Champions League che ha contribuito alla conquista della Decima da parte dei Blancos, poi il suo Gran Capi, prima della sua fugace apparizione sotto la Tour Eiffel: altri trofei in bacheca, ma a sua esperienza a Parigi non è nemmeno pensabile paragonarla a quella di Madrid.

Il super difensore andaluso (di Camas, classe 1986) ha passato praticamente una sessione intera a ricevere offerte che, vuoi per un motivo vuoi per un altro sono state rispedite al mittente.

Si pensava a una chiusura da favola, in quel Siviglia che lo ha visto nascere, crescere, emergente. Ma il suo ingaggio ha riportato sin da subito tutti alla realtà.

Nostalgia dei compagni di squadra

Sergio Ramos a un certo punto del calciomercato si pensasse potesse seguire le ombre di un odiato arcinemico diventato compagno di squadra per una stagione: Leo Messi. Sì, c’era chi lo aveva già inserito nel gruppo squadra dell’Inter Miami, ma poi non se ne è fatto più nulla.

Avrebbe potuto seguire un altro suo ex, glorioso, compagno di squadra, quel Karim Benzema con cui ha vinto di tutto e di più a Chamartìn. Per qualcuno sembrava addirittura quasi chiusa la trattativa con l’Ittihad. Appunto, è rimasto solo quel “quasi”.

Di ex in ex

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato estivo più pazzo di sempre, Sergio Ramos è sempre un’icona del football, ma continua a non avere squadra. Il suo entourage lo sta proponendo un po’ qui un po’ lì, ma nessuno finora lo ha conquistato definitivamente. L’andaluso sembra avere due strade per continuare a deliziare le platee europee, o perché no italiane.

L’arrivo di Lukaku fa sognare una Roma da scudetto, così i Friedkin provano a cavalcare l’onda anomala dell’incredibile entusiasmo (anche troppo) del popolo giallorosso esploso a Ciampino per l’arrivo di Big Rom, provando a mettere a segno altri colpi. In porta c’è il sogno De Gea, anche lui svincolato. In difesa ecco il pensiero Sergio Ramos. Il palco è vederlo ancora protagonista insieme a Mou, un altro suo ex. La realtà è che il Galatasaray ad oggi è in vantaggio per prenderlo. Le ultime ore di calciomercato sveleranno l’arcano mistero di una leggenda del calcio moderno, che tutti vogliono ma che finora nessuno ha preso.