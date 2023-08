Vieni a giocare da noi? Ancelotti alza la cornetta: addio Serie A, va a Madrid

Nonostante un inizio di Liga da percorso netto, al Real Madrid servono rinforzi. Carlo Ancelotti vuole pescare in Serie A.

Due partite, peraltro in trasferta, altrettanti successi. Il Real Madrid sbanca Bilbao e Almeria, è a punteggio pieno in Liga insieme al Valencia, nel segno di Jude Bellingham. Impressionante l’approccio al campionato spagnolo della stella inglese.

Due partite tre gol, in terra andalusa ha fatto tutto lui: prima doppietta in Liga e assist a Vinicius in occasione del 3-1 all’Almeria. Il 9 che manca a Carlo Ancelotti lo sta facendo proprio Jude Bellingham, a 20 anni già grande.

Ma per quanto forte, talentuoso e utile tatticamente, l’ex Borussia Dortmund non può fare tutto, per tutta la stagione: ai Blancos serve un centravanti, l’erede di Benzema individuato in Kylian Mbappé, promesso sposo ma non ancora convolato a nozze.

Il Principe di Bondy è stato reintegrato nel gruppo squadra di Luis Enrique, ha pure segnato nell’ultimo turno di Ligue 1 anche se il Paris Saint Germain non è andato oltre l’1-1 a Tolosa (secondo pari dopo lo 0-0 col Lorient): la sensazione è che il fuoriclasse francese resti a Parigi, almeno fino al termine della stagione. Poi Don Florentino sarà pronto a compiere la sua vendetta nei confronti di Nasser Al-Khelaifi.

Aspettando Mbappé

Nel frattempo, però, il Real Madrid deve pensare a questa di stagione, iniziata con sei punti in due partite, ma anche con due infortunio non di poco conto: Thibaut Courtois ne avrà per un bel po’, out almeno fino a primavera inoltrata, così come Eder Militao, che ha subito lo stesso, grave, infortunio del portierone belga: rottura del crociato.

Se Courtois è stato rimpiazzato a dovere, con il portiere della nazionale spagnola Kepa (in prestito dal Chelsea) per Eder Militao la situazione è un po’ più complessa: il sondaggio con Bremer sembra rimasto tale, chissà se si farà in tempo a prendere qualcuno prima della fine del calciomercato estivo.

Real Madrid, pazza idea centravanti

Difensore e centravanti sono i due crucci di Carlo Ancelotti nella sua ultima stagione a Chamartìn. In Francia sono convinti che Don Florentino un ultimo tentativo per prendere Mbappé adesso, lo farà. Ma più passano i giorni, più diminuiscono le chance.

Anche perché starebbe prendendo corpo una trattativa per tamponare il buco lasciato da Karim Benzema, non ancora tappato. Anche al Real Madrid è venuta in mente la pazza idea Lukaku, un po’ come la Roma. Per Big Rom i Blancos potrebbero attuare la stessa tattica messa in pratica per Kepa.