Vieni a giocare da me? Pirlo lo chiama al telefonino: scende in Serie B per il Maestro

Il mercato estivo è terminato, ma ci sono ancora parecchi svincolati di valore che possono migliorare il livello di alcuni club.

Un passato, soprattutto quello a cavallo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, abbastanza glorioso, poi un’ultima stagione maledetta e disgraziata in cui ne sono successe di ogni e si è anche rischiato di finire nel baratro. La Sampdoria, dopo il quasi fallimento e la contestata gestione Ferrero, è ripartita ad inizio estate dall’ex proprietario del Leeds, Andrea Radrizzani.

Per gestire la società dal punto di vista tecnico è stato scelto Nicola Legrottaglie, mentre in panchina si è seduto Andrea Pirlo. L’ex Campione del Mondo e grandissimo centrocampista con le maglie di Milan e Juventus è ripartito da Genova dopo le esperienze in panchina in Turchia e alla Juve.

La società blucerchiata ha operato sul mercato facendo operazioni importanti per la categoria. Sono arrivati Stankovic in porta, Stojanovic, Barreca, Ghilardi e Facundo Gonzales in difesa; Matteo Ricci, Noah Lemina e Panada a centrocampo; Fabio Borini, Pedrola e Sebastiano Esposito in attacco. Poi c’è stato l’arrivo del centrocampista svizzero ex Palermo Kasami che è stato scelto tra gli svincolati dopo un anno in Grecia.

Un mix di calciatori d’esperienza e giovani di belle speranze per puntare al ritorno immediato in Serie A. Una missione molto complicata, sia per la concorrenza agguerritissima che presenta la serie cadetta, sia per i due punti di penalizzazione che sono stati inflitti al club genovese prima dell’inizio di campionato.

Samp, un ultimo regalo ad Andrea Pirlo?

Missione che al momento appare ancora più difficile a causa di un inizio di stagione tutt’altro che positivo. La Sampdoria, infatti, tra penalizzazione e partenza a rilento non ha ancora ingranato del tutto e rischia di perdere già il treno che porta alla promozione diretta.

Per questo motivo la società potrebbe regalare ad Andrea Pirlo un ultimo regalo, un ultimo importante rinforzo che sarebbe un fiore all’occhiello per l’intera categoria cadetta. L’idea del Presidente Radrizzani e della dirigenza blucerchiata arriverebbe ancora una volta dalla lunga e ricca lista degli svincolati che presenta ancora nomi eccellenti.

Samp, ecco il sogno per i tifosi

Il contatto sarebbe diretto. Andrea Pirlo lo avrebbe chiamato per convincerlo a scendere di categoria, accettare la Serie B e dargli una mano per riportare la Sampdoria in alto. Parliamo di Alejandro “El Papu” Gomez che ha da poche settimane risolto il contratto che lo legava al Siviglia. Dalla vittoria dell’Europa League alla Serie B, quindi?

Al momento appare un’idea alquanto improbabile, ma Pirlo potrebbe davvero riuscire a convincere l’ex fantasista dell’Atalanta. Nelle ultime ore, inoltre, pare essere svanita anche l’opzione Monza per Gomez, con Galliani cha ha smentito un possibile arrivo dell’argentino. Forse solo una dichiarazione di facciata in pieno stile Galliani, ma i tifosi della Samp possono ancora sperare.