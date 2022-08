Video Highlights Fiorentina-Napoli 0-0: Sintesi 28-8-2022

Video Gol e Highlights Fiorentina-Napoli 0-0, 3° Giornata Serie A: pareggio senza reti

Finisce con un pareggio a reti bianche la sfida tra Fiorentina e Napoli allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella terza giornata di Serie A.

Partita abbastanza scialba soprattutto da parte dei partenopei, che avevano impressionato finora non solo per le due vittorie consecutive, ma anche e soprattutto per i nove gol segnati e i due gol subiti e il talento mostrato in attacco.

Terzo risultato utile consecutivo, ma secondo pareggio consecutivo, per i viola, che hanno palesato un po’ di stanchezza dopo gli impegni europei.

Sintesi di Fiorentina-Napoli 0-0

Diverse sorprese per Vincenzo Italiano, orfano del lungodegente Castrovilli e di Zurkowski, oggetto di trattative di calciomercato. Infatti, clamorosamente c’è spazio per Dodò in difesa con Martinez Quarta, Milenkovic e capitan Biraghi a protezione di Gollini, e il nuovo acquisto Barak in mediana con Amrabat e Bonaventura, oltre a Ikone nel tridente d’attacco completato da Jovic e Sottil.

Tutto confermato per Luciano Spalletti, che non ha a disposizione Ounas, Demme e Zedadka. Davanti a Meret c’è l’ormai quartetto titolare formato da Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Mario Rui, mentre in mediana scelto ancora Zielinski con Anguissa e Lobotka. In attacco spazio al tridente dei sogni costuito da Kvaratskhelia, Osimhen e Lozano.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, su ritmi abbastanza blandi. C’è grande aggressività in campo tra due squadre che non vogliono sbilanciarsi e non vogliono concedere spazi agli avversari.

Viene subito ammonito Anguissa, poi Meret è poco preciso sulle conclusioni di Sottil, con Bonaventura poco cinico sulla ribattuta, mentre gli ospiti si fanno vedere solo nel finale, quando al 43′ minuto viene annullata la rete di Osimhen per posizione di fuorigioco.

Crescono i ritmi di gioco in un secondo tempo sicuramente più divertente e con più occasioni, visto che gli ospiti entrano in campo con maggiore autorità e i minuti giocati in coppa cominciano a farsi sentire nelle gambe dei padroni di casa.

Dopo un tentativo di Rrahmani, a divorarsi il gol del vantaggio è Lozano, che non trova la porta da pochi metri, così come Barak, il cui sinistro sfiora il palo dopo il giallo a Martinez Quarta e le sostituzioni che vedono coinvolti Kouame, Elmas e Raspadori al posto di Ikone, Kvaratskhelia e Zielinski.

Viene ammonito anche Jovic per proteste prima dell’entrata in campo di Maleh, Igor e Politano per Bonaventura, Martinez Quarta e Lozano prima e poi c’è spazio anche per l’ex Simeone e Ndombele al posto di uno stanco ed evanescente Osimhen e Lobotka da una parte e Saponara e Terzi dall’altra per Sottil e Biraghi.

Prova a creare pericoli Raspadori, che impegna Gollini e poi viene anche ammonito, così come il compare Ndombele.

⏱️ FT | Partita intensa e a ritmi alti ma che regala 1 punto ciascuno a @acffiorentina e @sscnapoli!#FiorentinaNapoli 0️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/325FYEfAtA — Lega Serie A (@SerieA) August 28, 2022

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Napoli 0-0:

Tabellino di Fiorentina-Napoli 0-0

Fiorentina (4-3-3): Gollini 6; Dodo 7, Milenkovic 6,5, Martinez Quarta 6,5 (23’st Igor 6), Biraghi 6 (35’st Terzic); Bonaventura 6 (23’st Maleh 6), Amrabat 6,5, Barak 5,5; Ikoné 6 (14’st Kouame 6), Jovic 5, Sottil 6,5 (35’st Saponara).

A disp: Terracciano, Cerofolini, Cabral, Ranieri, Venuti, Benassi, Mandragora, Bianco, Nastasic. All. Italiano

Napoli (4-3-3): Meret 5,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Kim 6, Mario Rui 6,5; Anguissa 5,5, Lobotka 6 (33’st Ndombele 5,5), Zielinski 5,5 (16’st Raspadori 6,5); Lozano 5 (26’st Politano 5,5), Osimhen 5 (33’st Simeone 5,5), Kvaratskhelia 6 (16’st Elmas 5,5).

A disp.: Marfella, Sirigu, Jesus, Olivera, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Zerbin. All. Spalletti



Arbitro: Marinelli.

Ammoniti: Martinez Quarta (F), Jovic (F); Anguissa (N), Raspadori (N), Ndombele (N)