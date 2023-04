Video Highlights Fiorentina-Cremonese 0-0: Sintesi Coppa Italia 27-4-2023

Video Gol e Highlights Fiorentina-Cremonese 0-0, Ritorno Semifinali Coppa Italia: i viola in finale

Solo un pareggio tra Fiorentina e Cremonese allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

I toscani conquistano la finale di coppa nazionale in virtù della vittoria per 2-0 dell’andata contro i lombardi, vera rivelazione di questa stagione.

Sintesi di Fiorentina-Cremonese 0-0

Out Bonaventura e Sirigu per Vincenzo Italiano, che schiera Dodo, Milenkovic, Igor e Biraghi davanti a Terracciano, c’è Castrovilli con Barak e Mandragora in mediana, mentre in attacco i soliti Ikone, Cabral e Gonzalez.

Assenti Aiwu, Chiriches e Tsadjout per Davide Ballardini, che punta su Sernicola, Ferrari e Lochoshvili in difesa a protezione di Sarr a porta, a centrocampo ci sono Galdames, Quagliata e Ghiglione con Pickel e Meite, mentre in attacco spazio alla coppia formata da Okereke e Afena-Gyan.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. C’è ordine in campo con i padroni di casa propensi al possesso palla e gli ospiti che difendono compatti dietro la linea della palla.

Viene ammonito Ghiglione, ma le uniche occasioni arrivano da calci piazzati con Milenkovic e Igor, mentre anche Dodò riceve un cartellino giallo per simulazione prima della conclusione imprecisa di Castrovilli.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Valeri, Dessers, Sottil, Ranieri, Buonaiuto e Castagnetti al posto di Ghiglione, Okereke, Ikone, l’ammonito Igor, Quagliata e Afena-Gyan.

Ci provano Gonzalez e Mandragora, imprecisi, giallo anche per Sernicola, mentre nel finale Amrabat e Kouame rilevano Castrovilli e Gonzalez tra il tentativo di Cabral, senza fortuna.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Cremonese 0-0:

Tabellino di Fiorentina-Cremonese 0-0

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6; Dodo 6,5, Milenkovic 6, Igor 6 (19′ st Ranieri 6), Biraghi 6; Mandragora 6, Castrovilli 5,5 (38′ st Amrabat sv); Nico Gonzalez 5,5 (46′ st Kouamé sv), Barak 5,5, Ikoné 5 (20′ st Sottil 5,5); Cabral 6. A disp.: Cerofolini, Vannucchi, Martinez Quarta, Brekalo, Saponara, Duncan, Venuti, Terzic, Bianco, Jovic. All.: Italiano 6



Cremonese (3-4-1-2): Sarr 6; Sernicola 6, Ferrari 6, Lochoshvili 6,5, Quagliata 5,5 (23′ st Buonaiuto 5); Ghiglione 5,5 (1′ st Valeri 5,5), Meite 6, Pickel 6; Galdames 5; Afena-Gyan 5 (25′ st Castagnetti 6), Okereke 5 (11′ st Dessers 6). A disp.: Carnesecchi, Saro, Vasquez, Ciofani, Bianchetti, Acella, Benassi, Basso Ricci. All.: Ballardini 5,5



Arbitro: Marinelli

Marcatori: –

Ammoniti: Ghiglione (C), Dodo (F), Igor (F), Sernicola (C)

Espulsi: –

Note: –