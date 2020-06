Video gol highlights Trapani-Pordenone 3-0 e Sintesi 26-06-2020

Risultato, sintesi e video gol highlights Trapani-Pordenone 3-0, 30° giornata Serie B: i siciliani dominano il match senza problemi e vincono nettamente grazie alla rete di Coulibaly nella prima frazione e alla doppietta di Pettinari nella ripresa.

Il Trapani sale a 28 punti e scavalca il Cosenza insediandosi momentaneamente al terzultimo posto riaccendendo le sue speranze di salvezza, mentre il Pordenone resta quinto e ora rischia il sorpasso da parte di più concorrenti.

Cronaca Trapani-Pordenone 3-0, 30° giornata Serie B

I ritmi sono piuttosto alti sin dall’inizio e a far meglio sono i padroni di casa, ben presto insidiosi con alcune iniziative partite dalle fasce come un cross di Coulibaly dalla destra per Pettinari, che colpisce troppo centralmente.

I siciliani sembrano maggiormente in condizione rispetto ai friulani, poco presenti nella metà campo avversaria, e al 34° traggono profitto: Piszczek scappa a sinistra e mette in mezzo un cross rasoterra sul quale Coulibaly interviene alla perfezione con un piatto sinistro potente e preciso che finisce nel sette.

Passano appena tre minuti e il Trapani sfiora anche il raddoppio con un’azione identica a quella che ha portato al vantaggio: stavolta a fuggire sulla corsia mancina è Colpani e alla deviazione c’è Pettinari, che conclude al volo da due passi trovando la grande reazione di Di Gregorio.

Nel finale di tempo i granata provano ancora a colpire: al 44° Di Gregorio intercetta un altro traversone di Colpani e al 48°, nell’ultimo dei tre minuti di recupero concessi da Prontera, Pettinari entra in area e incespica sul pallone al momento di battere a rete. La prima frazione si conclude così.

Il Pordenone prova a rimediare alla pessima prestazione fin qui offerta e dopo pochi minuti di ripresa Tremolada prova da fuori senza trovare la porta.

Il tentativo del trequartista, però, resta isolato: il Trapani riprende ben presto le redini del gioco e torna a dominare andando vicino al raddoppio al 53° con un un cross dalla destra di Taugourdeau che Pettinari, appostato sul secondo palo, controlla male perdendo l’opportunità di colpire.

La punta granata si riscatta dopo sei minuti: al 59° Piszczek, stavolta da destra, scappa nuovamente e offre a Pettinari, tutto solo sul secondo palo, un delizioso cross rasoterra da spingere in rete che il numero 32 sfrutta alla perfezione.

Al 61° Pettinari si presenta al cospetto di Di Gregorio e, nel tentativo di aggirarlo, rovina a terra: Prontera dice che è rigore e ammonisce il portiere dei ramarri. Dal dischetto si presenta proprio Pettinari, che spiazza Di Gregorio e si regala il 16° gol stagionale. Il rigore, apparso generoso, non sarebbe stato concesso in caso fosse stato in uso il VAR.

I siciliani non sembrano sazi e al 67° sfiorano addirittura il poker: Taugourdeau prova direttamente da corner e Di Gregorio è bravissimo a negargli la rete con un grande intervento sul primo palo.

Il Pordenone si rivede solo nel finale con il suo primo tiro in porta in assoluto. Lo effettua da fuori area Candellone, che non angola a sufficienza. Molto più pericoloso Chiaretti tre minuti dopo con un tiro a giro dal limite che esce di molto poco.

Nei minuti conclusivi, recupero compreso, accade poco o nulla, a parte un tentativo di Aloi che impegna Di Gregorio. Finisce così.

Migliori in campo Piszczek (7), che regala ben due assist e vari spunti interessanti, e Di Gregorio (7), incolpevole sui gol e tuttavia sempre attento ad evitarne altrettanti. Male Bocalon, un vero e proprio fantasma.

Tabellino Trapani-Pordenone 3-0, 30° giornata Serie B

Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Pirrello (56′ Scognamillo), Strandberg, Buongiorno; Kupisz, Coulibaly (87′ Aloi), Taugourdeau (87′ Scaglia), Colpani (75′ Odjer), Grillo; Piszczek (75′ Dalmonte), Pettinari. Allenatore: Castori

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Camporese, Bassoli, De Agostini (64′ Gasbarro); Zammarini, Burrai (54′ Gavazzi), Pobega (54′ Mazzocco); Tremolada (75′ Chiaretti); Candellone, Bocalon (46′ Ciurria). Allenatore: Tesser

Marcatori: 34′ Coulibaly e 59′ e 62′ rig. Pettinari

Arbitro: Prontera

Ammoniti: Burrai, Pettinari, Buongiorno, Bocalon e Di Gregorio

Video gol highlights Trapani-Pordenone 3-0, 30° giornata Serie B

