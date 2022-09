Video Gol Highlights Spezia-Sampdoria 2-1: Sintesi 17-9-2022

Video Gol e Highlights Spezia-Sampdoria 2-1, 7° Giornata Serie A: segnano Sabiri e Nzola, decisiva autorete di Murillo

Lo Spezia batte la Sampdoria allo Stadio Alberto Picco di La Spezia nel secondo anticipo del sabato della settima giornata di Serie A.

Grande vittoria per i bianconeri, soprattutto considerando che era sia un derby che uno scontro diretto per la salvezza, ora a quota otto punti in classifica.

Continua la crisi profonda dei liguri, che registrano la terza sconfitta consecutiva e restano penultimi in classifica a quota due punti.

Sintesi di Spezia-Sampdoria 2-1

Squadra che convince non si cambia per Luca Gotti, che schiera Holm, Nikolaou, Kiwior, Ampadu e Reca in difesa a protezione di Dragowski, confermando Bastoni con Bourabia e Kovalenko in mediana e Gyasi in attacco al fianco di Nzola. Assenti Maldini, Amian, Sala, Nguiamba e Verde.

Out Trimboli, De Luca e Winks per Marco Giampaolo, che conferma Ferrari in difesa con Murillo, Augello e Bereszynski davanti a Audero, lancia Villar in mediana con Rincon e Leris, schierando Djuricic e Sabiri alle spalle di Caputo unica punta.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza intensi. Entrambe le squadre si affidano al possesso palla, ma i padroni di casa non lesinano le ripartenza sfruttando il gioco sulle fasce.

Dopo un tentativo impreciso di Gyasi, al 10′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con una perla dai trenta metri di Sabiri, imparabile per il portiere.

Però, i padroni di casa pareggiano subito al 12′ minuto con la sfortunata autorete di Murillo, che devia nella propria porta il cross di Holm, già deviato anche da Ferrari.

La partita diventa molto maschia, si combatte su ogni palla, come dimostra l’ammonizione di Ferrari, ma a provarci maggiormente sono i padroni di casa sfruttando le sgroppate di Holm e l’arrembante Gyasi, senza fortuna, mentre nel finale vengono sventolati i cartellini gialli anche a Bastoni e Villar.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Colley al posto di Ferrari e con ritmi sicuramente più elevati, visto che le due squadre mostrano più coraggio sulla trequarti, rischiando anche la giocata.

La palla gol è nei piedi di Caputo, ma tira addosso a Dragowski, mentre Audero fa il fenomeno su Ampadu prima delle ammonizioni a Kovalenko e Leris e Sabiri non è preciso dalla media distanza.

E’ tempo di cambi: dentro Gabbiadini, Hristov, Ekdal, Agudelo e Vieira, fuori Leris, Reca, Kovalenko, Bastoni e Villar.

Gli effetti subito si notano, visto che al 73′ minuto i padroni di casa completano la rimonta ribaltando il risultato con Nzola, fino a quel momento impalpabile ed evanescente, sfruttando la solita sgroppata dell’imprendibile Holm.

⏱️ FT | 𝙈𝙗𝙖𝙡𝙖 𝙉𝙯𝙤𝙡𝙖 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙙𝙚 𝙞𝙡 𝙙𝙚𝙧𝙗𝙮! 🦅#SpeziaSamp 2️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/LcmpIch0Zj — Lega Serie A (@SerieA) September 17, 2022

Gli ospiti sembrano accusare il colpo, si innervosiscono, come dimostra il giallo a Djuricic, e provano a trovare nuove energie con le sostituzioni inserendo Verre e Quagliarella proprio al posto di Djuricic e Caputo.

Dopo un tentativo di Sabiri, i padroni di casa inseriscono Caldara per Ampadu, Ellertsson, subito ammonito, per Gyasi, ma nel finale prendono il cartellino giallo anche Nzola e Murillo e Dragowski è decisivo salvando il risultato su Quagliarella.

Highlights e Video Gol di Spezia-Sampdoria 2-1:

Tabellino di Spezia-Sampdoria 2-1

Spezia (3-5-2): Dragowski 7; Ampadu 6 (42′ st Caldara sv), Kiwior 6,5, Nikolau 6; Holm 7, Kovalenko 5,5 (26′ st Ekdal 6), Bourabia 6, Bastoni 5,5 (14′ st Agudelo 6), Reca 6 (26′ st Hristov 6); Gyasi 6,5 (42′ st Ellertsson sv), Nzola 6,5.

Allenatore: Gotti 6,5



Sampdoria (4-1-4-1): Audero 6,5; Bereszynski 6, Ferrari 5 (1′ st Colley 5,5), Murillo 5,5, Augello 5,5; Villar 5 (16′ st Vieira 5,5); Leris 5 (26′ st Gabbiadini 6), Rincon 6, Sabiri 6,5, Djuricic 5 (35′ st Quagliarella 5,5); Caputo 5 (35′ st Verre 5,5).

Allenatore: Giampaolo 4,5 (in panchina Conti)



Arbitro: Sozza

Marcatori: 11′ Sabiri (Sa), 12′ aut. Murillo (Sp), 27′ st Nzola (Sp)

Ammoniti: Ferrari (Sa), Bastoni (Sp), Villar (Sa), Kovalenko (Sp), Leris (Sa), Djuricic (Sa), Ellertsson (Sp), Murillo (Sa), Nzola (Sp)

Espulsi: