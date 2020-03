Video gol highlights Spezia-Pescara 2-0: i liguri volano al 4° posto, Legrottaglie a rischio?

Risultato Spezia-Pescara 2-0, 27° giornata Serie B: i liguri vincono con pieno merito grazie ad un’autorete di Scognamiglio e all’acuto di Gyasi e salgono al quarto posto, mentre gli abruzzesi restano a metà classifica certificando che la squadra, pur dotata di alcuni talenti, non è continua e perde troppi colpi.

Cronaca Spezia-Pescara 2-0, 27° giornata Serie B

Si comincia con lo Spezia in avanti e subito pericolosissimo: al 7° Gyasi, in posizione dubbia, raccoglie un lancio lungo di Ricci e crossa da destra per Maggiore che cicca malamente in mezzo all’area mancando il gol del vantaggio.

Due minuti dopo si vedono i pescaresi: Galano riesce ad entrare in area dal centro-destra e prova il tiro che finisce solo sull’esterno della rete.

Dopo questa sfuriata, gli abruzzesi vengono messi alle corde e rischiano di andare sotto più volte: Fiorillo deve impegnarsi al 23° per mettere in corner un tiro dalla distanza scoccato da Maggiore e poi è attento, dieci minuti dopo, su un altro tiro del centrocampista con la casacca numero 25 al termine di una bella azione di gruppo con tanti uno-due.

Ciò che rimane del primo tempo vede gli spezzini proseguire i loro attacchi contro un avversario attento dietro, ma troppo passivo e privo di idee. La prima frazione termina senza altre emozioni.

I liguri iniziano in avanti anche la ripresa e al 49° trovano il meritato vantaggio: su un cross dalla sinistra Galabinov cerca la sponda e Scognamiglio, nel tentativo di anticipare Gyasi, tocca il pallone mettendolo alle spalle del suo portiere.

Il Pescara non reagisce e così lo Spezia può approfittarne per cercare il raddoppio, sfiorandolo al 59° con Maggiore, che calcia addosso a Fiorillo malgrado goda di totale solitudine in area, e trovandolo subito dopo con Gyasi: Maggiore si fa perdonare sfondando sulla destra e mettendo in mezzo per Galabinov, che fa velo e permette al compagno di reparto di concludere da due passi in totale libertà.

Pur mancando mezz’ora, gli ospiti non fanno quasi niente per rimediare e si abbandonano agli avversari, che mancano il tris ancora con Maggiore, tiro centrale da buona posizione al 67°, e passano i restanti minuti a gestire il pallone. La partita finisce dopo 5 minuti di recupero.

Migliori in campo Gyasi (7.5), sempre propositivo e implacabile, e Fiorillo (6), attento e affidabile. Male Scognamiglio (5), sfortunato sull’autorete e spesso in difficoltà.

Tabellino Spezia-Pescara 2-0, 27° giornata Serie B

Spezia (4-3-3): Scuffet; Vignali (66′ Ferrer), Erlic, Terzi, Marchizza; Maggiore, M. Ricci, Mastinu (70′ Acampora); Gyasi, Galabinov, Bidaoui (79′ Di Gaudio). Allenatore: Italiano

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Masciangelo, Scognamiglio, Drudi, Crecco; Palmiero (63′ Bocic), Bruno, Melegoni; Clemenza, Maniero (70′ Bojinov), Galano (79′ Pavone). Allenatore: Legrottaglie

Marcatori: 49′ aut. Scognamiglio e 60′ Gyasi

Arbitro: Pezzuto

Ammoniti: Drudi, Palmiero, Masciangelo, Maniero e Vignali

Video gol highlights Spezia-Pescara 2-0, 27° giornata Serie B

