Video Gol Highlights Spezia-Napoli 1-4: Sintesi 8-5-2021

Video Gol e Highlights Spezia-Napoli 1-4, 35° Giornata Serie A: la sblocca Zielinski, raddoppia Osimhen, che festeggia una doppietta, rete di Piccoli, poker di Lozano

Il Napoli batte lo Spezia abbastanza agevolmente allo Stadio Alberto Picco di La Spezia nel primo anticipo del sabato della trentacinquesima giornata di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno.

Continua la lunga marcia dei partenopei, che racimolano il dodicesimo risultato utile consecutivo in campionato, portandosi momentaneamente al secondo posto in classifica.

E’ crisi profonda per i liguri, che non vincono la quinta partita consecutiva, avendo accumulato solo due punti nell’ultimo mese, e ora rischiano davvero nella proprio lotta per non retrocedere.

Sintesi di Spezia-Napoli 1-4

E’ una partita interessante nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre sono più brave a fare possesso palla, ma il pressing aggressivo dei padroni di casa va completamente a vuoto, visto che gli ospiti hanno maggiore qualità e la dimostrano sul campo, permettendogli di ribaltare l’azione con grande velocità.

Dopo un clamoroso errore di Osimhen al termine di un bel contropiede, al 15′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Zielinski, che completa la bellissima azione corale iniziata da Politano e assistita da Di Lorenzo.

E al 23′ minuto gli ospiti raddoppiano anche con Osimhen, che questa volta non sbaglia in contropiede sul lancio di Zielinski.

Il secondo gol taglia le gambe ai padroni di casa, che non riescono mai a portarsi nella metà campo degli ospiti, che sono compatti in fase difensiva, addormentando il gioco con il proprio possesso palla.

Nel finale arriva anche il tris al 44′ minuto, ancora Osimhen, che si regala una doppietta risultando il più furbo sul calcio di punizione di Insigne, con dormita della difesa.

Cambia un po’ il copione della partita nel secondo tempo, caratterizzato dalla reazione dei padroni di casa, che entrano in campo con tutt’altro piglio, prendendo in mano il pallino del gioco e obbligando gli ospiti a difendersi nella propria metà campo.

Ci provano Demme e Politano dalla distanza, ma senza cattiveria, prima del gol dei padroni di casa al 64′ minuto firmato da Piccoli, che sfrutta la ribattuta di Meret non eccezionale sul colpo di testa di Estevez sul cross di Marchizza.

Gli ospiti provano ad alzare un po’ il baricentro e segna ancora al 79′ minuto con Lozano, su assist di Osimhen, servito in profondità da un lancio a centrocampo, che di fatto chiude la partita anzitempo.

Highlights e Video Gol di Spezia-Napoli 1-4:

Tabellino di Spezia-Napoli 1-4

Spezia (4-3-3): Provedel 5,5; Vignali 5, Ismajli 5, Chabot 4,5, Marchizza 5; Estevez 6 (33′ st Acampora 6), Ricci 5,5, Maggiore 6; Verde 5 (1′ st Piccoli 6,5), Agudelo 5,5 (33′ st Saponara 6), Gyasi 6 (23′ st Farias 6).

Allenatore: Italiano 5,5

Napoli (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 7, Manolas 6, Rrahmani 6, Hysaj 6 (24′ st Mario Rui 6); Fabian Ruiz 6,5, Demme 7; Politano 6,5 (31′ st Lozano 6,5), Zielinski 7,5 [24′ st Mertens sv (31′ st Elmas 6)], Insigne 6,5; Osimhen 8 (39′ st Petagna sv).

Allenatore: Gattuso 7

Arbitro: Irrati

Marcatori: 15′ Zielinski (N), 23′ e 44′ Osimhen (N), 19′ st Piccoli (S), 35′ st Lozano (N)

Ammoniti: Hysaj (N), Ricci (S), Estevez (S), Vignali (S)

Espulsi:

Migliori Bookmakers AAMS