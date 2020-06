Video gol highlights Spezia-Empoli 1-0: Ragusa manda i liguri al quarto posto

Risultato Spezia-Empoli 1-0, 29° giornata Serie B: basta una rete di Ragusa, entrato in campo da pochissimo, a piegare i toscani guidati dall’ex Pasquale Marino. Gli azzurri, a dirla tutta, avrebbero meritato di uscire dal “Picco” con un punto, ma sono stati poco cinici in avanti. Questo successo regala ai liguri il momentaneo quarto posto in classifica e lascia fuori l’Empoli dalla zona playoff.

Cronaca Spezia-Empoli 1-0, 29° giornata Serie B

Non è un primo tempo scoppiettante quello in scena allo stadio “Picco” e non c’è da stupirsi per questo. Delle due squadre, comunque, quella più in palla, con tutti i limiti del caso, sembra essere quella spezzina: gli aquilotti cercano spazi e manovrano di più rispetto ai toscani, non disdegnando di andare talvolta al tiro.

Mastinu ci prova in due circostanze senza mai impensierire Brignoli, che controlla tranquillamente le conclusioni da fuori dell’avversario.

L’Empoli, un po’ troppo compresso e attendista, fa poco per rendersi pericoloso salvo nei minuti finali del tempo, al 37° per l’esattezza: Balkovec sfonda sulla sinistra e mette in mezzo per l’inserimento di Frattesi, che fa tutto bene salvo il tiro finale, da dentro l’area, che finisce fuori.

Passata la paura, la squadra ligure si riorganizza e cerca il colpo vincente sfiorandolo proprio allo scadere “grazie” a Mancosu, salito in difesa a dare una mano, che si impappina e perde palla nella sua trequarti favorendo Gyasi, bravissimo ad accentrarsi saltando Sierralta, ma non a concludere una volta fatto il suo ingresso in area: il suo tiro è alto. Il primo tempo termina senza recupero.

Il secondo tempo si apre con l’Empoli subito pericoloso per via dell’iniziativa personale di Ciciretti, il cui perfido mancino da fuori costringe Scuffet ad una difficoltosa respinta della sfera rimbalzatagli davanti.

La sfida prosegue con altri tentativi imprecisi dei combattivi Ciciretti e Mastinu, certamente i giocatori più propositivi in campo. In mezzo, una buona occasione sprecata ancora dai toscani al 59°: Mancosu lancia in profondità Fiamozzi, ma il terzino destro, ben pressato da Mora, è costretto a calciare con il piede debole facilitando la parata a Scuffet.

Dopo una prima tranche di sostituzioni, l’Empoli si ripresenta nell’area ligure con un’altra azione personale di Ciciretti, che al 70° salta due avversari e conclude in diagonale senza però trovare la porta.

Due minuti dopo, i padroni di casa riescono a passare inaspettatamente in vantaggio: Marchizza ruba palla e con un filtrante di sinistro serve il nuovo entrato Ragusa, prontissimo ad entrare in area e freddo nel battere Brignoli scaraventando il pallone sotto la traversa con il piatto destro.

Al 77° gli spezzini sfiorano il raddoppio: Bartolomei fugge sulla destra e sforna un ottimo cross che Capradossi, in proiezione offensiva e liberissimo di staccare, spreca malamente mandando il pallone oltre la traversa.

Al minuto 89 gli ospiti sfiorano il pareggio: Balkovec, da calcio di punizione, crossa in area e trova uno dei nuovi entrati, Romagnoli, il cui colpo di testa quasi a botta sicura viene respinto da Scuffet.

Migliori in campo Ragusa (7), autore del gol decisivo tre minuti dopo il suo ingresso, e Ciciretti (6.5), tra i più attivi e insidiosi con i suoi tiri da fuori. Male Nzola e Mancuso (5 per entrambi), evanescenti.

Tabellino Spezia-Empoli 1-0, 29° giornata Serie B

Spezia (4-3-3): Scuffet; Vignali, Erlic, Capradossi, Marchizza; Maggiore (69′ Acampora), Bartolomei, Mora (85′ Terzi); Mastinu (69′ Ragusa), Nzola (61′ Galabinov), Gyasi (86′ Reinhart). Allenatore: Italiano

Empoli (4-2-3-1): Brignoli; Fiamozzi, Sierralta, Maietta (80′ Romagnoli), Balkovec; Henderson (67′ Zurkowski), Ricci; Ciciretti (86′ Bandinelli), Frattesi (80′ Tutino), Bajrami; Mancuso (67′ Moreo). Allenatore: Marino

Marcatori: 72′ Ragusa

Arbitro: Abbattista

Ammoniti: Balkovec e Bartolomei

