Video gol highlights Spezia-Chievo 3-1: sintesi 11-08-2020

Video gol highlights, cronaca e risultato Spezia-Chievo 3-1, semifinale di ritorno playoff Serie B: un grande trionfo quello dei liguri, che rimontano lo 0-2 di Verona grazie a Galabinov, Maggiore e Nzola e poi dominano i clivensi impedendogli anche di tirare in porta. Gli ospiti riescono a ritrovarsi solo negli ultimi minuti e sembrano riaprire i giochi su rigore di Leverbe, ma siamo al 93° e manca il tempo per la seconda rete. Lo Spezia va in finale, ove troverà una tra Pordenone e Frosinone e avrà anche il fattore campo dalla sua.

Cronaca Spezia-Chievo 3-1, semifinale di ritorno playoff Serie B

I gol da rimontare sono due e così lo Spezia prova a replicare quanto accaduto all’andata, ma a parti invertite: l’avvio è perciò fulminante e, dopo aver messo paura con un pallone allontanato dalla difesa, i liguri segnano dopo appena due minuti con Galabinov, che insacca di testa un preciso traversone di Bartolomei dalla destra.

Il Chievo è in difficoltà e un clamoroso errore in fase di disimpegno sarebbe costato carissimo se il pallone perso in area da Leverbe fosse stato catturato da Gyasi, sfortunato sul rimpallo.

I veneti, non creano nulla e si difendono dalle continue folate avversarie, rischiando il raddoppio in altre due occasioni: al 32° Maggiore scambia con Galabinov e il bulgaro manda al cross Ricci, che trova lo stesso Maggiore pronto all’impatto, ma il centrocampista è sfortunato perché Semper gli nega la rete con un grande intervento.

Al 44° a sprecare il raddoppio è, invece, Nzola, che arriva al cospetto di Semper e colpisce troppo centralmente agevolandogli la parata. In mezzo alle due occasioni per i padroni di casa ve ne è una anche per Ceter Valencia, ma il colombiano sbaglia il passaggio dopo una buona iniziativa e fa disperare Djordjevic, tutto solo in area. Questo è tutto per il primo tempo.

L’inizio della ripresa è identico a quello della prima frazione: lo Spezia riparte fortissimo e, dopo un tiro di Bartolomei uscito di un nulla, piazza un terribile uno-due: al 50° Vitale apre delicatamente l’esterno e serve in piena area Maggiore, che trova il raddoppio con una sberla che tocca il palo e finisce in rete.

Tre minuti dopo va in gol anche Nzola: sfruttando un lungo lancio dalle retrovie di Erlic, l’ex attaccante del Trapani si libera con la forza, ma senza fallo, di Rigione e supera Semper con un preciso tocco sotto.

La partita a questo punto offre poco o nulla malgrado manchi oltre mezz’ora al termine. Lo Spezia si difende e controlla l’avversario frustrandone le rare improvvisate oltre la propria metà campo. Affinché i clivensi riescano a creare un pericolo, il primo del loro match, si deve attendere così il 76°: Renzetti crossa in mezzo e il suo omologo Dickmann manca la porta di testa.

I veneti si sono svegliati, a dire il vero tardissimo, e finalmente abbozzano una reazione. Al minuto 92 Ongenda prova il tiro e Mora intercetta con la mano: per Abbattista e il VAR è rigore. Sul dischetto va Leverbe, che tira molto bene e spiazza Scuffet. Per passare il Chievo deve fare un altro gol, ma il tempo è troppo poco e non accade altro.

Migliori in campo Bartolomei (7), sempre attivo e vivace nonché pericoloso, e Semper (6.5), non responsabile sui gol e bravo ad evitare la capitolazione nel primo tempo. Male Mora (5), ingenuo a commettere fallo in area nel finale regalando il penalty che poteva riaprire il match, e Rigione (5), un autentico birillo.

Tabellino Spezia-Chievo 3-1, semifinale di ritorno playoff Serie B

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Vitale (80′ Ramos); Bartolomei, Ricci, Maggiore (67′ Mora); Nzola, Galabinov (77′ Ragusa), Gyasi (80′ Di Gaudio). Allenatore: Italiano

Chievo (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre (60′ Zuelli), Obi (77′ Ongenda), Esposito (46′ Garritano); Ceter Valencia, Djordjevic (77′ Grubac), Vignato (60′ Morsay). Allenatore: Aglietti

Arbitro: Abbattista

Marcatori: 2′ Galabinov, 50′ Vitale, 53′ Nzola e 93′ rig. Leverbe

Ammoniti: Dickmann, Maggiore, Segre e Mora

Video gol highlights Spezia-Chievo 3-1, semifinale di ritorno playoff Serie B

A BREVE IL VIDEO

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS