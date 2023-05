Video gol-highlights Siviglia-Juventus 2-1: sintesi 19-05-2023

Video gol-highlights Siviglia-Juventus 2-1: i gol di Suso e Lamela ribaltano il vantaggio di Vlahovic. Andalusi in finale.

Siviglia-Juventus 2-1, bianconeri fuori dall’Europa League. Amarezza per la squadra di Allegri, che nonostante il gol di Vlahovic al 65′, subisce la rimonta firmata Suso-Lamela.

Spagnoli a caccia del settimo sigillo europeo contro la Roma.

Max Allegri, allenatore Juventus. Immagine dall’archivio Stadiosport

La sintesi di Siviglia-Juventus 2-1

Nei primi minuti è il Siviglia a fare la partita, tenendo la Juventus rintanata nella propria area pur senza creare occasioni.

Il primo squillo bianconero giunge con un tiro di Fagioli, deviato in angolo. Sugli sviluppi del corner, svetta Gatti: Bono respinge con un riflesso, ed evita il gol.

Il Siviglia si riversa nuovamente in attacco, ma la Juventus fa densità in area e impedisce agli avversari di concludere. Ci prova allora Gudelj, con un destro dalla distanza che si spegne sul fondo senza pretese.

Il primo pericolo gli spagnoli lo creano con un cross dalla destra: Ocampos si fionda di testa, e costringe Szczesny a una gran parata sulla linea di porta.

Prova a colpire in contropiede la Juve: Rabiot trova Di Maria in verticale. L’argentino spreca tutto, con un pallonetto che non inquadra la porta difesa da Bono.

Il Siviglia risponde con un gran mancino di Acuna dalla distanza: Szcezsny mette in angolo. Insistono gli spagnoli: Navas mette in mezzo per la testa di Rakitic, che non centra la porta di testa.

La Juventus sfiora il vantaggio poco dopo: gran movimento di Kean, che si crea lo spazio per il tiro, e prova col sinistro. La conclusione colpisce il palo dopo una devizione di Bono col piede.

Il Siviglia si rende nuovamente pericoloso: Oliver Torres serve Ocampos nel mezzo. Il destro dell’argentino trova l’opposizione di Szczesny.

Allegri perde Fagioli al 40′ causa infortunio. Al suo posto, Paredes. Poco dopo, gol annullato ai bianconeri: punizione lunga a cercare Locatelli, che mette in mezzo per Rabiot, il quale segna a porta vuota. Rete annullata per fuorigioco dell’ex Sassuolo.

Kean prova a scattare in contropiede, ma si allunga troppo il pallone e permette a Bono di raccogliere la palla.

Ad inizio ripresa è ancora Acuna a tentare con un sinistro dal limite: palla larga. Rabiot prova il forcing personale, ma la conclusione dal limite è fiacca.

Un rinvio sbagliato di Danilo favorisce Gil: la sua conclusione, col destro, è preda di Szczesny.

Occasione in contropiede per la Juventus: Rabiot si presenta solo, davanti a Bono, ma apre troppo il sinistro.

Ancora pericolosi i bianconeri: cross dalla testa di Bremer, che mette di poco al lato. Di Maria perde palla al limite dell’area, Bryan Gil prova la serpentina, poi lascia a Rakitic: il tiro è alto.

Ci prova Suso, appena entrato, ma il sinistro è largo. Poco dopo la Juventus passa avanti: colpo di testa di Rabiot per Vlahovic, che difende palla da Gudelj e Balde, e batte Bono con uno scavetto.

Immediata reazione del Siviglia: una conclusione di Gil centra il palo. Il pareggio del Siviglia arriva poco dopo: un mancino potente di Suso, dal limite, sorprende Szczesny e rimette le cose in equilibrio.

Ancora l’ex Milan si rende pericoloso con una punizione dal limite, che costringe Szczesny alla parata in angolo.

Nel finale di tempo è En Nesiry, con un gran colpo di testa, ad impegnare Szczesny in angolo.

La partita va ai supplementari. Vlahovic riceve palla in area, ma il suo tiro è troppo fiacco, e finisce preda di Bono. Danilo recupera un gran pallone sulla trequarti, ma il tiro di Chiesa non mette in apprensione Bono.

Poco dopo, il Siviglia passa avanti: Gil crossa dalla sinistra per Lamela, che svetta più alto di tutti.

La Juventus prova a reagire: cross di Chiesa dalla destra, con Vlahovic che impatta di testa. Palla tra le braccia di Bono.

Inizia il secondo tempo: la Juventus spreca un contropiede con Miretti. Poco dopo è Chiesa ad avere la palla del pari, ma spara alle stelle.

La Juventus prova a pareggiare, ma senza produrre più azioni offensive. Il 2-1 qualifica il Siviglia alla finale.

Highlights e Video gol di Siviglia-Juventus 2-1

Il tabellino di Siviglia-Juventus 2-1

SIVIGLIA: Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitić; Ocampos (Lamela 70′), Óliver Torres (Suso 61′), Gil; En-Nesyri.

A disposizione: Dimitrovic, Montiel, Telles, Rekik, Mir, Suso, Lamela, Gomez, Lopez, Hormigo, Bueno

Allenatore: Mendilibar.

JUVENTUS: Szczęsny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado (Milik 105′), Fagioli (Paredes 40′), Locatelli (Miretti 85′), Rabiot, Iling-Junior (Kostic 85′); Di María (Chiesa 63′), Kean (Vlahovic 63′).

A disposizione: Paredes, Chiesa, Vlahovic, Sandro, Milik, Kostic, Miretti, Pinsoglio, Rugani, Perin, Barbieri

Allenatore: Allegri.

Marcatori: 65′ Vlahovic (J), 71′ Suso (S), 96′ Lamela (S)

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Ammoniti: Kean (J), Acuna (S), Danilo (J)