Video Gol Highlights Sampdoria Roma 2-0 e Sintesi 02-05-2021

Video Gol e Highlights di Samdporia Roma 2-0 e Sintesi: i doriani vincono grazie ai gol di Adrien Silva al 45′ del primo tempo e Jankto al 65′. Crisi sempre più nera per la formazione capitolina

Ottima vittoria casalinga per la Sampdoria di Claudio Ranieri che batte la Roma per 2 a 0 e torna alla vittoria.

Tre vittorie in quattro partite per i doriani che si riscattano subito dalla vittoria rimediata domenica scorsa contro il Sassuolo. Grazie ai 3 punti di oggi la Sampdoria consolida il 9° posto in classifica e sale a 45 punti.

Per la Roma di Fonseca la crisi è sempre più nera ed arriva oggi l’11° sconfitta in campionato la seconda consecutiva dopo quella di domenica scorsa a Cagliari.

I giallorossi dopo la sonora sconfitta subita a Manchester in Europa League per 6 a 2 sono apparsi stanchi e completamente spaesati e hanno anche sbagliato un rigore con Edin Dzeko.

La Roma ormai è quasi eliminata dall’Europa League dopo il 6 a 2 rimediato nella semifinale di andata e molto probabilmente anche in campionato rimarrà fuori dalla zona che vale l’Europa.

Il ruolino di marcia dei giallorossi nelle ultime 4 partite è davvero raccapricciante: 1 solo punto raccolto frutto del pareggio casalingo contro l’Atalanta e 3 sconfitte contro due squadre in lotta per la salvezza Torino e Cagliari e la Sampdoria dell’ex Ranieri oggi.

La Roma resta al 7° posto in classifica a quota 55 punti ed è insidiata dal Sassuolo che ne ha ormai solo 2 in meno.

Sintesi di Sampdoria Roma 2-0:

La Sampdoria passa in vantaggio nel finale di primo tempo grazie ad un errore difensivo romanista: Fuzato sbaglia il passaggio per Kumbulla che scivola e si fa rubare palla da Thorsby che serve Silva che mette in rete.

Il raddoppio della Sampdoria arriva al 20° del secondo tempo su una bella azione della Sampdoria finalizzata da Jankto che va via sulla sinistra e poi batte Fuzato sul primo palo.

Al 70° c’è un calcio di rigore della Roma per un fallo di mano di Silva. Sul dischetto va Dzeko che sbaglia calcia alla sinistra di Audero che è bravo ad intuire e a respingere.

Video Gol Highlights di Sampdoria Roma 2-0:

Tabellino di Sampdoria Roma 2-0:

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Damsgaard (80′ Candreva), Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Verre (73′ Ramirez); Gabbiadini (73′ Keita). A disposizione: Letica, Yoshida, Regini, Ferrari, Leris, Ekdal, Askildsen, Candreva, La Gumina, Quagliarella. Allenatore: Claudio Ranieri.

ROMA (3-4-1-2): Fuzato; Mancini, Smalling, Kumbulla (64′ Ibanez); Bruno Peres, Cristante, Villar, Santon (68 Karsdorp); Mkhitaryan; Dzeko, Borja Mayoral (68′ Pastore). A disposizione: Mirante, Farelli, Fazio, Juan Jesus, Reynolds, Ciervo, Darboe. Allenatore: Paulo Fonseca.

MARCATORI: 45′ Adrien Silva, 65′ Jankto.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi di Macerata. Assistenti: Raspollini di Livorno e Zingarelli di Siena. Quarto ufficiale: Ros di Pordenone. VAR: Irrati di Pistoia. AVAR: Liberti di Pisa.

AMMONITI: Cristante, Kumbulla, Mancini.

