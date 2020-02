Video gol highlights Salernitana-Trapani 1-0: Djuric decide il match

Risultato Salernitana-Trapani 1-0, 23° giornata Serie B: malgrado una prestazione non positiva, soprattutto nella ripresa, i campani vincono grazie ad un gol repentino di Djuric e conquistano il terzo posto portandosi anche a -1 dalla coppia di seconde classificate. Il Trapani meritava di più, ma la cronica scarsa confidenza con il gol lo condanna ancora e lo lascia al penultimo posto.

Cronaca Salernitana-Trapani 1-0, 23° giornata Serie B

Sin dalle prime battute del match le due squadre se la giocano a viso aperto sfiorando ripetutamente il gol con un tentativo di Maistro bloccato da Carnesecchi e poi con tentativi ancor più pericolosi di Piszczeck, colpo di testa a lato, e soprattutto Pettinari, che al 10° viene fermato provvidenzialmente da Micai in uscita un attimo prima di scoccare il tiro probabilmente vincente.

Al 13° i campani si ripresentano in avanti e trovano il vantaggio: Dziczek trova Cicerelli sulla sinistra, l’esterno crossa in area e, appostato in direzione del secondo palo, Djuric insacca di testa spiazzando Carnesecchi.

Dopo il gol incassato, il Trapani accusa il colpo e la Salernitana prende il comando delle operazioni proseguendo la ricerca dei gol necessari a chiudere il match. Tali gol vengono sfiorati a metà tempo da Djuric, che solo davanti a Carnesecchi conclude centralmente e al 42° Gondo sfiora il palo di testa.

L’unica altra chance per i siciliani è per Luperini, che alla mezz’ora prova il tuffo di testa e non inquadra la porta sprecando la sponda di Strandberg. Per il primo tempo può bastare.

Se nel primo tempo vi è stata una netta supremazia campana, nella ripresa sono i siciliani a farsi preferire. Nel giro di un quarto d’ora, o poco meno, prima Kupisz e poi Luperini non inquadrano la porta per poco con due tentativi insidiosi.

Al 69° Lombardi si impegna in una buona discesa sulla destra al termine della quale scocca un missile da fuori area sventato da Carnesecchi; passato il pericolo, il Trapani riprende ad attaccare e al 73° crea la sua occasione più grande: dalla fascia destra Coulibaly va su fondo e scodella un cross sul primo palo che Evacuo gira sul palo.

Subito dopo si scatena una mischia in area campana: il pallone è incontrollabile e Migliorini è bravissimo a fermare in tempo il tiro di Coulibaly. Sono poi Jaroszynski e Aya a salvare su Luperini e Pettinari pronti a battere a rete in piena area di rigore.

In pieno recupero, infine, la Salernitana sfiora l’immeritato in raddoppio con Giannetti, che prova la botta incrociata su assist di Kiyine, bravo a condurre da solo un rapido contropiede. La partita finisce così, dopo 5 infruttuosi minuti di recupero.

Migliori in campo Djuric (6.5), man of the match e sempre presente in area, e Coulibaly (6.5), che fornisce tanti muscoli e grinta al centrocampo rendendosi utile anche in avanti. Male Gondo (5), che tocca solo un pallone sprecandolo, e Strandberg (5), che ha sul groppone il gol partita essendo stato lui a lasciare libero Djuric.

Tabellino Salernitana-Trapani 1-0, 23° giornata Serie B

Salernitana (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro (55′ Kiyine), Cicerelli (73′ Lopez); Djuric, Gondo (61′ Giannetti). Allenatore: Ventura

Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Pirrello, Strandberg, Scognamillo; Kupisz, Luperini, Taugourdeau, Coulibaly (76′ Colpani), Del Prete (46′ Grillo); Piszczec (61′ Evacuo), Pettinari. Allenatore: Castori

Marcatori: 13′ Djuric

Arbitro: Di Martino

Ammoniti: Coulibaly, Maistro, Dziczek, Piszczec, Lopez, Evacuo

Espulsi:

