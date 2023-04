Video Gol Highlights Salernitana-Sassuolo 3-0: Sintesi 22-4-2023

Video Gol e Highlights Salernitana-Sassuolo 3-0, 31° Giornata Serie A: segnano Pirola, Dia e Coulibaly

La Salernitana distrugge il Sassuolo allo Stadio Arechi di Salerno nel primo anticipo del sabato della trentunesima giornata di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno.

I campani tornano alla vittoria dopo cinque pareggi consecutivi portandosi a quota trentatré punti in classifica e allungano a sei i risultati utili consecutivi.

Altra sconfitta per gli emiliani, che cancellano la vittoria della scorsa settimana confermando il momento di grande discontinuità degli ultimi mesi.

Sintesi di Salernitana-Sassuolo 3-0

Out Crnigoj, Fazio e Maggiore per Paulo Sousa, che schiera Bradaric, Lovato, Gyomber e Pirola a protezione di Ochoa, a centrocampo spazio a Vilhena, Coulibaly, Kastanos e Candreva, mentre in attacco giocano Dia e Botheim.

Non ci sono Berardi e Muldur per Alessio Dionisi, che gioca con Toljan, Ruan, Ferrari e Rogerio davanti a Consigli, in mediana Frattesi, Maxime Lopez e Matheus Henrique e in attacco spazio a Bajrami, Defrel e Lauriente.

E’ una bella partita nel primo tempo, nonostante i ritmi siano abbastanza blandi. Il possesso palla degli ospiti risulta davvero sterile, mentre i padroni di casa sono compatti in fase difensiva, ordinati tra i reparti e letali in contropiede.

Al 9′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Pirola, che trova il gol del vantaggio sfruttando la sponda di Gyomber su sviluppi di un calcio piazzato di Candreva.

Gli ospiti non riescono a reagire, non riescono ad accelerare e i padroni di casa sono pericolosi con Candreva, ma a segnare il raddoppio è Dia al 20′ minuto su assist di Botheim.

Solo nel finale finalmente gli ospiti trovano qualità nelle giocate, ma ci prova il solo Frattesi, senza precisione, prima della grande parata di Consigli su Candreva.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Pinamonti al posto di Frattesi e sembra cambiare qualcosa negli ospiti, che riescono a reagire attaccando a testa bassa gli avversari.

Dopo i tentativi di Kastanos e Ferrari, spazio a Bronn per Pirola e ancora Consigli alza la saracinesca sul greco.

Al 65′ minuto i padroni di casa calano il tris con Coulibaly, che fa partire una bellissima conclusione imparabile per il portiere.

Il terzo gol taglia le gambe agli ospiti, che provano a lanciare in campo anche Mazzocchi, Ceide, Thorstvedt, subito pericoloso, Alvarez, Marchizza, quando subentrano anche Bohinen, Troost-Ekong e Piatek al posto di Defrel, Maxime Lopez, Botheim, Vilhena, Lovato, Lauriente, Rogerio e Gyomber.

Nel finale vengono ammoniti Bronn, Matheus Henrique, Ruan, mentre Candreva si divora il poker.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Sassuolo 3-0:

Tabellino di Salernitana-Sassuolo 3-0

SALERNITANA (3-4-2-1) – Ochoa 6.5; Lovato 6 (27′ st Troost-Ekong 6), Gyömbér 6.5 (42′ st Piątek sv), Pirola 6.5 (13′ st Bronn 5.5); Kastanos 6, Vilhena 6 (27′ st Bohinen 6), Coulibaly 6.5, Bradaric 6; Candreva 6.5, Dia 7.5; Botheim 6.5 (27′ st Mazzocchi 6). All. Paulo Sousa. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Daniliuc, Sambia, Bonazzoli, Nicolussi Caviglia.

SASSUOLO (4-3-3) – Consigli 5; Toljan 5, Ferrari 6, Ruan 5.5, Rogério 5.5 (37′ st Marchizza sv); Frattesi 6 (1′ st Pinamonti 5.5), López 5 (22′ st Thorstvedt 6), Matheus Henrique 5.5; Bajrami 5.5, Defrel 5 (22′ st Ceide 5.5), Laurienté 5.5 (27′ st Álvarez 5.5). All. Dionisi. A disposizione: Pegolo, Russo, Harroui, Obiang, Romagna, Zortea, Erlić.

Arbitro: Camplone.

Marcatori: 9′ Pirola (Sal), 20′ Dia (Sal), 20′ st Coulibaly (Sal).

Ammoniti: Bronn (Sal), Matheus Henrique (Sas), Ruan (Sas).