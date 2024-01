Video Gol Highlights Salernitana – Roma 1-2 e Sintesi 29-01-2024

Video Gol e Highlights di Salernitana – Roma 1-2, 22° Giornata di Serie A: i gol di Dybala e Pellegrini regalano la vittoria ai giallorossi

La Roma di Daniele De Rossi ottiene la seconda vittoria consecutiva e sale al 5° posto a quota 35 punti a -1 dal quarto posto occupato dall’Atalanta.

I giallosossi passano in vantaggio in apertura di ripresa con il gol di Paulo Dybala su calcio di rigore. Il raddoppio arriva al 21° del secondo tempo con capitan Lorenzo Pellegrini.

La Salernitana accorcia le distanze al 24° della ripresa con Kastanos e nonostante gli ultimi 20 minuti di forcing i campani non riescono a riagguantare il pareggio.

La Salernitana rimedia la quarta sconfitta consecutiva e resta all’ultimo posto in classifica a 12 punti a -6 dal quartultimo occupato da Udinese e Cagliari.

Sintesi di Salernitana – Roma 1-2:

Al 13° ci prova Candreva con un tiro dalla distanza ma Rui Patricio è bravo a farsi trovare pronto.

Al 17° ci prova Lukaku ma il suo tiro viene murato.

Al 24° ci prova Candreva con un tiro a giro da fuori ma il pallone termina alto.

Al 31° ancora occasione Salernitana. Bradic prova il tiro di sinistro dal limite dell’area ma Rui Patricio è bravo a parare.

Al 32° contropiede della Salernitana con Tchaouna che arriva al limite dell’area e prova il tiro ma è centrale e finisce addosso al portiere della Roma.

Al 35° ci prova ancora Candreva ma il suo tiro termina di poco sopra la traversa.

In apertura di ripresa c’è il calcio di rigore per la Roma.

Cross in area di El Shaarawy dalla sinistra, Cristante colpisce di testa e il pallone termina sulla mano di Maggiore.

Sul dischetto va Paulo Dybala che di sinstro spiazza Ochoa e mette in rete.

Al 61° c’è un occasione per la Salernitana. Cross di Candreva e colpo di testa di Simy che da ottima posizione manda fuori.

Al 66° la Roma raddoppia! Karsdorp va al cross dalla destra e Pellegrini si fa trovare pronto sul secondo palo e mette in rete!

Al 70° la Salernitana accorcia le distanze.

Tchaouna va al cross dalla sinistra e Kastanos viene lasciato libero in mezzo all’area e di testa mette in rete!

Al 77° la Salernitana sfiora il gol del pareggio!

Candreva entra in area e calcia basso sul primo palo, Rui Patricio respinge e sul pallone arriva Ikwuemesi che manda fuori!

Highlights e Video Gol di Salernitana – Roma 1-2:

Tabellino di Salernitana – Roma 1-2:

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi (33′ st Zanoli), Gyomber (29′ st Lovato), Daniliuc; Sambia (17′ st Kastanos), Basic (17′ st Martegani), Maggiore, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy (29′ st Ikwuemesi). A disp: Costil, Fiorillo, Bronn, Legowski, Botheim, Stewart, Sfait. All: F. Inzaghi.

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Llorente, Mancini, Kristensen; Bove, Cristante, Pellegrini (43′ st Huijsen); Dybala (26′ st Aouar), Lukaku, El Shaarawy (33′ st Zalewski). A disp: Boer, Svilar, Celik, Pagano, Pisilli, Joao Costa, Golic, Oliveras, Belotti. All: De Rossi.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Marcatori: 6’ st rig. Dybala, 21’ st Pellegrini, 24’ st Kastanos

Ammoniti: Pierozzi, Pellegrini, Dybala, Rui Patricio, Candreva