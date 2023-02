Video Gol Highlights Salernitana-Monza 3-0: Sintesi 26-2-2023

Video Gol e Highlights Salernitana-Monza 3-0, 24° Giornata Serie A: segnano Coulibaly, Kastanos e Candreva, espulso Donati

La Salernitana distrugge il Monza allo Stadio Arechi di Salerno nella ventiquattresima giornata di Serie A, quinto turno del girone di ritorno.

Prima vittoria dal cambio d’allenatore per i campani, che arrivavano da tre sconfitte consecutive e provano a muovere la classifica con ventiquattro punti, conservando un vantaggio di sette punti sulla zona retrocessione.

Bruttissima ed inattesa sconfitta per i brianzoli, la seconda consecutiva, ma con ventinove punti in classifica possono dormire sogni tranquilli, almeno per un po’.

Sintesi di Salernitana-Monza 3-0

Out Bronn, Fazio e Troost-Ekong per Paulo Sousa, che schiera Ochoa a porta, Gyomber, Daniliuc e Pirola in difesa, Sambia e Bradaric sulle fasce, in mediana Crnigoj e Coulibaly, mentre Candreva e Kastanos giocano sulla trequarti alle spalle di Piatek.

Non ci sono Birindelli, Marlon e Rovella per Raffaele Palladino, che punta su Caldirola in difesa con Izzo e Pablo Marì davanti a Cragno, lancia Sensi in mediana con Pessina e Machin, confermando Ciurria e Carlos Augusto sulle fasce, mentre la punta è Gytkjaer con Caprari.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre molto aggressive in fase di pressing, ma propositive nel possesso palla e attente in fase difensiva, dove si mostrano molto ordinate e compatte.

Ci provano più volte Candreva e Piatek, poi anche Daniliuc, ma manca sempre un po’ di cinismo in fase di conclusione, viene ammonito Gyomber, mentre nel finale Ochoa fa il fenomeno su Ciurria e Sensi.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Mota e Donati al posto di Gytkjaer e Sensi, ma non cambia il copione della partita, visto che i padroni di casa sembrano molto più reattivi a centrocampo.

Dopo il giallo a Caldirola, al 52′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Coulibaly, che trova il gol del vantaggio al termine di una bella azione corale costruita da Piatek e Candreva.

Gli ospiti provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco, alzano il baricentro ed attaccano a testa bassa la porta di Ochoa, che compie l’ennesimo miracolo su Mota.

Viene ammonito anche Pablo Marì prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Mazzocchi, Maggiore e Petagna subentrare a Sambia, Crnigoj e Petagna.

Al 66′ minuto i padroni di casa segnano il gol del raddoppio con Kastanos, che poco dopo verrà ammonito, su assist di Bradaric, lanciato da una bella imbeccata di Coulibaly.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che ne approfittano per dilagare al 71′ minuto calando il tris con Candreva, al posto giusto al momento giusto con il suo tap-in vincente sulla respinta di Cragno alla conclusione di Piatek.

Spazio ai cambi per i padroni di casa, che inseriscono Lovato e Nicolussi Caviglia al posto di Gyomber e Kastanos, mentre gli ospiti richiamano in panchina Caprari per Ranocchia.

Nel finale c’è tempo per l’ammonizione di Donati, per l’ennesima parata di Ochoa su Curria, il clamoroso errore sotto porta di Piatek, dopo aver scartato il portiere, la parata di Cragno su Mazzocchi, l’entrata in campo di Colpani, che impegna ancora il portiere avversario, per Pablo Marì e Botheim per Candreva, e l’espulsione di Donati per doppia ammonizione al 87′ minuto.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Monza 3-0:

Tabellino di Salernitana-Monza 3-0

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 7; Gyomber 6,5 (30′ st Lovato 6), Daniliuc 6,5, Pirola 6; Sambia 6,5 (19′ st Mazzocchi 6), Coulibaly 7, Crnigoj 6 (19′ st Maggiore 6), Bradaric 6,5; Candreva 7,5 (46′ st Botheim sv), Kastanos 6,5 (30′ st Nicolussi Caviglia 6); Piatek 5,5. A disp.: Fiorillo, Sepe, Bohinen, Vilhena, Iervolino, Bonazzoli, Valencia, Dia. All.: Sousa 7.



Monza (3-4-2-1): Cragno 5; Izzo 5, Marì 5 (40′ st Colpani sv), Caldirola 5 (19′ st Petagna 5); Ciurria 5, Sensi 5,5 (1′ st Donati 4,5), Machin 5, Carlos Augusto 5; Pessina 5,5, Caprari 5 (30′ st Ranocchia 5,5); Gytkjaer 5 (1′ st Mota 5,5). A disp.: Di Gregorio, Sorrentino, Antov, Barberis, Valoti, Carboni, Colpani, Colombo, Ferraris, D’Alessandro, Vignato. All.: Palladino 5.



Arbitro: Marinelli

Marcatori: 7′ st Coulibaly, 20′ st Kastanos, 26′ st Candreva

Ammoniti: Crnigoj, Kastanos (S); Caldirola, Marì, Donati (M)

Espulsi: 42′ st Donati (M) per somma di ammonizioni