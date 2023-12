Video Gol Highlights Roma-Napoli 2-0 e Sintesi 23-12-2023

Video Gol e Highlights Roma-Napoli 2-0, 17° Giornata Serie A: vittoria casalinga per i giallorossi grazie ai gol di Pellegrini su Rigore e Romelu Lukaku.

La Roma si lascia prontamente alle spalle il ko di Bologna e si aggiudica lo scontro diretto tra le due deluse di questo campionato battendo all’Olimpico il Napoli Campione d’Italia per 2 a 0.

Match equilibrato fino al 66′ minuto quando il Napoli resta in 10 per l’espulsione di Politano ed in nove dall’86’ per quella di Osimhen. I partenopei si arrendono sotto i colpi di Pellegrini su rigore (76′) e Lukaku (96′).

La sesta vittoria davanti al proprio pubblico consente alla Roma di salire a 28 punti punti in classifica e scavalcare conseguentemente di una lunghezza il Napoli al sesto posto. I giallorossi ora sono a -3 dal quarto posto occcupato dal Bologna che ha 31 punti.

Per gli azzurri si tratta della 4° sconfitta nelle ultime 5 gare di campionato e la crisi continua nonostante il cambio di panchina con l’avvento di Mazzarri al posto di Rudi Garcia.

Sintesi di Roma-Napoli 2-0:

96′ – GOL! ROMA-NAPOLI 2-0! I giallorossi raddoppiano in contropiede con Lukaku.

95′ – Cartellino giallo per Azmoun.

92′ – Occasione per la Roma: Meret si oppone in uscita a El Shaarawy. Problemi fisici per Natan. Napoli in otto in questo momento.

90′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

88′ – Triplo cambio per il Napoli: Raspadori, Natan e Gaetano fanno il loro ingresso per Kvaratskhelia, Juan Jesus e Zielinski.

86′ – Secondo cartellino giallo e conseguente espulsione per Osimhen. Il Napoli è ora in nove.

84′ – Roma pericolosa: Meret si oppone con bravura in uscita a Lukaku servito in profondità da Cristante.

82′ – Cartellino giallo per El Shaarawy per gioco scorretto su Di Lorenzo.

80′ – Cambio nel Napoli: Zerbin sostituisce Mario Rui.

78′ – Rilevato un fallo di mano di Llorente.

77′ – Cajuste è fermato fallosamente da Pellegrini.

76′ – GOL! ROMA-NAPOLI 1-0! I giallorossi si portano in vantaggio con Pellegrini a segno in girata sugli sviluppi di un’errata battuta a rete di El Shaarawy.

75′ – Quarto cambio nella Roma: Celik subentra a Kristensen.

73′ – Cartellino giallo per Osimhen per gioco scorretto su Llorente.

72′ – Di Lorenzo subisce fallo da Cristante.

71′ – Triplo cambio per la Roma: El Shaarawy, Azmoun e Pellegrini prendono rispettivamente il posto di Zalewski, Paredes e Belotti.

70′ – Osimhen commette un fallo in attacco su Llorente.

69′ – Mourinho prepara tre cambi.

66′ – Espulso Politano per un fallo di reazione su Zalewski (ammonito). Il Napoli resta in dieci.

62′ – Terzo calcio d’angolo per la Roma. Cartellino giallo per Juan Jesus per un fallo commesso in avvio d’azione su Belotti.

61′ – Cartellino giallo per Belotti.

59′ – Fallo di mano di Cajuste.

58′ – Riprende la gara.

57′ – Respinto un tentativo a rete di Cajuste dal limite dell’area. Zalewski a terra. Gioco fermo.

56′ – Cambio forzato nel Napoli: Cajuste rileva l’infortunato Lobotka.

55′ – Rui Patricio è chiamato in causa da una battuta centrale di Kvaratskhelia.

54′ – Meret controlla agevolmente un cross di Zalewski dalla sinistra.

53′ – Traversone decisamente impreciso di Mario Rui dalla sinistra. Lobotka chiede il cambio.

51′ – Respinto da Di Lorenzo un tentativo a rete di Zalewski dal limite dell’area.

50′ – Fallo di mano commesso da Lobotka.

50′ – Zielinski subisce fallo da Mancini.

49′ – Segnalato un fuorigioco di Lukaku.

48′ – Rui Patricio neutralizza a terra un tentativo da fuori area di Zielinski.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

CRONACA 1° TEMPO

45’+4′ – Finisce il primo tempo. Roma e Napoli vanno al riposo sullo 0-0 al termine di una prima frazione piuttosto nervosa e decisamente avara di emozioni. Grande occasione per Bove.

45’+2′ – Prolungato giro-palla del Napoli nella metà campo avversaria.

45′ – Saranno quattro i minuti di recupero.

43′ – Si prospetta un recupero corposo.

41′ – Efficace recupero di Bove su Politano.

40′ – Occasione per il Napoli: Anguissa cerca, senza fortuna, la deviazione vincente di tacco sotto misura sugli sviluppi di una giocata di Osimhen sul fondo.

38′ – Cartellino giallo per Cristante per gioco scorretto su Kvaratskhelia. Ammonito anche Mourinho.

37′ – Gioco fermo per verificare le condizioni di Osimhen rimasto contuso a terra.

36′ – Secondo calcio d’angolo per la Roma.

34′ – Zalewski cerca, senza fortuna, la via della rete.

32′ – Cartellino giallo per Kristensen per una sbracciata in corsa a Kvaratskhelia.

31′ – Cartellino giallo per Mazzarri, tecnico del Napoli.

30′ – Segnalata una posizione irregolare di Zalewski.

29′ – Fallo commesso da Belotti su Juan Jesus.

28′ – Belotti, dopo aver recuperato un pallone in fase difensiva, subisce fallo da Rui Mario. Cartellino giallo per l’esterno difensivo ospite. Ammonizione anche per Paredes per un intervento falloso commesso in precedenza su Juan Jesus. Il direttore di gara aveva concesso in quella circostanza il vantaggio.

27′ – Di Lorenzo riprende la sua posizione. Ristabilita la parità numerica in campo.

25′ – Si torna a giocare. La Roma batterà una punizione dalla trequarti di sinistra. Ospiti momentaneamente in dieci. Di Lorenzo è zoppicante a bordo campo.

24′ – Gioco fermo per soccorrere l’esterno difensivo del Napoli rimasto contuso a terra.

23′ – Bove è fermato fallosamente da Di Lorenzo.

21′ – Rilevato un fallo di mano di Osimhen.

21′ – Palla-gol per la Roma gettata al vento da Bove: il centrocampista giallorosso, smarcato sotto porta da Belotti, conclude addosso a Meret.

19′ – Fallo commesso da Lukaku su Juan Jesus.

19′ – Occasione per la Roma: una conclusione di Bove da fuori area lambisce la traversa.

17′ – Llorene subisce fallo da Osimhen.

17′ – Termina a lato una battuta a rete di Cristante.

17′ – Rrahmani riprende regolarmente la sua posizione.

16′ – Si torna a giocare con la battuta del corner. Napoli momentaneamente in dieci.

14′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore della Roma. Rrahmani, autore della chiusura su Belotti, resta dolorante a terra.

13′ – Si spegne sul fondo di Anguissa che intendeva raggiungere Osimhen.

13′ – Efficace chiusura difensiva di Kristensen.

12′ – Prolungato possesso palla del Napoli sulla trequarti avversaria.

11′ – Segnalata una posizione irregolare di Anguissa.

9′ – Tempestiva chiusura di Ndicka in occasione di un traversone basso dal fondo proposto da Di Lorenzo al termine di una bella trama di gioco della compagine partenopea.

8′ – Termina abbondantemente a lato un tentativo di Zalewski.

7′ – Punizione per la Roma sulla trequarti di destra concessa per un fallo commesso da Rrahmani su Belotti.

6′ – Si torna a giocare. Osimhen riprende regolarmente il suo posto.

5′ – Gioco fermo per soccorrere Osimhen rimasto contuso a terra dopo un contrasto con Ndicka.

4′ – Possesso palla del Napoli nella propria metà campo.

3′ – Fallo commesso da Kristensen su Mario Rui.

1′ – Politano subisce fallo da Ndicka.

1′ – Inizia la partita.

Highlights e Video Gol di Roma-Napoli 2-0:

Tabellino di Roma-Napoli 2-0:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen (30′ st Celik), Cristante, Paredes (26′ st Azmoun), Bove, Zalewski (26′ st El Shaarawy); Belotti (26′ st Pellegrini), Lukaku. A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Spinazzola, Pagano, Golic. All: Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (43′ st Natan), Mario Rui; Anguissa, Lobotka (11′ st Cajuste), Zielinski (43′ st Gaetano); Politano, Osimhen, Kvaratskhelia (42′ st Raspadori). A disp.: Idasiak, Gollini, Demme, Simeone, Zerbin,, Ostigard, Zanoli. All. Mazzarri.

ARBITRO: Colombo di Como.

MARCATORI: 31′ st Pellegrini (R), 51′ st Lukaku (R).

Espulsi: al 21′ st Politano (N) per fallo di reazione; al 41′ st Osimhen (N) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Paredes, Kristensen, Cristante, Mourinho, Belotti, Zalewski, El Shaarawy, Azmoun (R); Mario Rui, Mazzarri, Juan Jesus (N). Recupero: 4′ pt, 6′ st.