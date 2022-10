Video Gol Highlights Roma – Napoli 0-1 e Sintesi 23-10-2022

Video Gol e Highlights di Roma – Napoli 0-1: i partenopei seppur con fatica vincono all’Olimpico contro la Roma di Mourinho grazie ad un gran gol di Osimhen a 10 minuti dalla fine.

Continua la marcia trionfale del Napoli di Luciano Spalletti che infila l’11° vittoria consecutiva tra Serie A e Champions League e si riporta in vetta solitario con 29 punti con 3 di vantaggio sul Milan che è secondo.

Il Napoli dopo il pareggio casalingo contro il Lecce del 31 agosto ha inanellato una serie di 11 vittorie consecutive regalando gol e spettacolo a tutti i suoi tifosi e amanti del bel calcio.

La Roma di Mourinho dopo 3 vittorie consecutive interrompe la striscia e perde nuovamente all’Olimpico, è la seconda sconfitta casalinga per i giallorossi dopo quella contro l’Atalanta con lo stesso punteggio per 0 a 1.

La Roma resta ferma a 22 punti e scende al 5° posto venendo scavalcata dai cugini della Lazio che oggi ha vinto in trasferta contro l’Atalanta per 2 a 0 ed ha agganciato proprio i bergamaschi al 3° posto con 24 punti.

La prossima giornata i giallorossi saranno impegnati in trasferta a Verona contro l’Hellas lunedì 31 e poi domenica 6 novembre alle 18:00 ci sarà l’attesissimo derby contro la Lazio all’Olimpico.

Sintesi di Roma – Napoli 0-1:

Al 9° minuto c’è la prima occasione per la Roma con Camara che dopo aver rubato palla a Ndombelè serve Abraham in profondità ma l’inglese sbaglia il passaggio decisivo su Zaniolo.

Al 22° viene ammonito Smalling per un fallo su Osimhen.

Al 27° c’è il primo tiro del Napoli con Zielinski che ci prova dal limite ma Rui Patricio para.

Al 37° la prima vera occasione per il Napolo con cross dalla sinistra di Olivera per Lozano che prova il tiro al volo ma il pallone colpisce l’esterno della rete.

Al 38° l’arbitro assegna un calcio di rigore per il Napoli per atterramento di Ndombelè da parte del portiere della Roma Rui Patricio.

Viene chiamato il Var e dopo averlo visionato Irrati annulla il rigore. In effetti Rui Patricio colpisce prima il pallone coi guanti e poi anche il centrocampista del Napoli.

In apertura di ripresa si fa vedere subito il Napoli con Lozano che prova il tiro di potenza ma Rui Patricio devia in calcio d’angolo.

Spalletti al 57° manda in campo Elmas al posto di Ndombelè.

Al 61° ci prova proprio il nuovo entrato Elmas ma è decisivo l’intervento di Smalling che devia in calcio d’angolo.

Al 63° Mourinho manda in campo Belotti al posto di Abraham.

Al 70° un errore di Juan Jesus permette a Zaniolo di andare al cross che viene prima respinto da Meret e poi Zielinski mura il tiro di Camara.

Al 75° doppia sostituzione per il Napoli: escono Lozano e Zielinski ed entrano Politano e Gaetano.

All’80° arriva il gol decisivo del Napoli! Osimhen viene lanciato in profondità e riesce a superare Smalling in velocità e con un grandissimi diagonale di destro da posizione defilata e non facile batte Rui Patricio!

Mourinho a questo punto le tenta tutte e manda in campo Vina, El Shaarawy e Matic al posto di Mancini, Camara e Karsdorp.

Nel finale entra anche Shomurodov al posto di Spinazzola ma il risultato non cambia, il Napoli espugna l’Olimpico e si porta a 29 punti al comando della classifica di Serie A con 3 punti di vantaggio sul Milan e 5 su Lazio e Atalanta.

ideo Gol e Highlights di Roma – Napoli 0-1:

Tabellino di Roma – Napoli 0-1:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (82′ El Shaarawy), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara (82′ Matic), Spinazzola (85′ Shomurodov); Zaniolo, Pellegrini; Abraham (64′ Belotti). All. Mourinho

A disposizione: Boer, Svilar, Shomurodov, Vina, Kumbulla, Bove, Volpato, Tripi, Tahirovic

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Ndombélé (57′ Elmas), Lobotka, Zielinski (75′ Gaetano); Lozano (75′ Politano), Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

A disposizione: Marfella, Idasiak, Demme, Mario Rui, Elmas, Simeone, Politano, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Raspadori

ARBITRO: Irrati di Pistoia

Marcatori: 80′ Osimhen