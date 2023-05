Video Gol Highlights Roma – Inter 0-2 e Sintesi 06-05-2023

Video Gol e Highlights di Roma – Inter, 34° Giornata Serie A:

Sintesi di Roma – Inter 0-2:

90’+7′ – Finisce la partita. L’Inter allunga a quattro la striscia di successi consecutivi andando a imporsi all’Olimpico sulla Roma per 2-0. Il terzo successo di fila, sancito dalle reti di Dimarco (33′) e Lukaku (74′), consente alla compagine di Simone Inzaghi di agganciare, almeno per una notte, la Juventus al terzo posto a quota 63. Quinto ko interno per la Roma al momento sesta in compagnia dell’Atalanta con 58 punti all’attivo.

90’+6′ – Dodicesimo corner per i giallorossi.

90’+4′ – Occasione per la Roma: termina di poco a lato la punizione di Pellegrini.

90’+4′ – Triplo cambio nella Roma: Pisilli, Missori e Tahirovic subentrano a Camara, Zalewski e Matic.

90’+3′ – Dybala è fermato fallosamente da Mkhitaryan.

90’+2′ – Prolungato possesso palla della Roma. Tre cambi in arrivo per i giallorossi.

90′ – Segnalati sei minuti di recupero.

90′ – Undicesimo calcio d’angolo per la Roma.

89′ – Zalewski subisce fallo da Mkhitaryan.

88′ – Palla-gol per la Roma: Camara, liberato centralmente al tiro da una giocata di Matic sul versante di sinistra dell’area, conclude alto da ottima posizione.

87′ – Traversa dell’Inter colpita in contropiede da Lautaro Martinez.

84′ – Cartellino giallo per Gagliardini per gioco scorretto su Bove. Secondo ammonito nell’Inter.

84′ – Decimo calcio d’angolo per la Roma.

83′ – Quinto e ultimo cambio nell’Inter: Gagliardini prende il posto di Barella.

82′ – Termina a lato una conclusione di Dybala generata da un recupero sul versante di destra da parte di Zalewski.

80′ – Bellanova controlla nella propria area un traversone di Mancini dalla destra.

78′ – Brozovic, in contropiede, impegna Rui Patricio.

77′ – Cartellino giallo per Spinazzola per gioco scorretto su Bellanova. Terzo ammonito nella Roma.

76′ – Fallo commesso da Camara su Lautaro Martinez.

75′ – Secondo cambio nella Roma: Belotti fa il suo ingresso per Abraham.

74′ – GOL DELL’INTER! 0-2! Raddoppio ospite siglato con freddezza da Lukaku su assist di Lautaro Martinez pronto a sfruttare al meglio un clamoroso errore di Ibanez.

72′ – Nono calcio d’angolo per la formazione di Mourinho.

72′ – Primo cambio nella Roma: Dybala rileva Bove.

71′ – Doppio cambio per l’Inter: De Vrij e Mkhitaryan subentrano rispettivamente a Dimarco e Calhanoglu.

70′ – Si spegne sul fondo la punizione battuta da Pellegrini.

69′ – Bove subisce fallo da Bellanova.

69′ – I giallorossi guadagnano un altro tiro dalla bandierina. E’ l’ottavo.

68′ – Settimo calcio d’angolo per la Roma. Rientra Bastoni.

67′ – Si torna a giocare. Inter momentaneamente in dieci.

66′ – Gioco fermo per soccorrere Bastoni rimasto contuso a terra dopo un contrasto.

64′ – Cartellino giallo per Lautaro Martinez per gioco scorretto su Bove.

64′ – Quinto calcio d’angolo per l’Inter.

63′ – Un lancio dalle retrovie di Mancini si rivela irraggiungibile per Camara.

60′ – Doppio cambio nell’Inter: Bellanova e Lautaro Martinez sostituiscono rispettivamente Dumfries e Correa.

59′ – Pellegrini subisce fallo da Brozovic.

58′ – Cartellino giallo per Pellegrini. Secondo ammonito nella Roma.

57′ – Roma pericolosa con una potente conclusione di Ibanez deviata in angolo da Onana. Sesto tiro dalla bandierina per i giallorossi che da qualche minuto spingono con determinazione alla ricerca del pari.

57′ – Check esaurito. Giudicata naturale la deviazione con il braccio dell’esterno dell’Inter.

56′ – Quinto corner per i giallorossi che nella circostanza protestano per un tocco con il braccio in area di Darmian in occasione di un traversone dal fondo di Bove. E’ in corso un check.

55′ – Quarto calcio d’angolo anche per la Roma. Corner generato da un rasoterra di Matic deviato da Calhanoglu.

54′ – Azione insistita della Roma.

52′ – Occasione per l’Inter: termina a lato una conclusione di Dimarco da fuori area deviata da Mancini. Quarto calcio d’angolo per i nerazzurri.

50′ – Lukaku commette fallo in fase d’attacco su Zalewski.

49′ – Zalewski chiama in causa Onana con una debole battuta a rete.

48′ – Potenziale opportunità da rete per l’Inter gettata al vento da Correa.

48′ – Rilevato un controllo con il braccio di Belotti.

48′ – Si spegne sul fondo un tentativo a rete di Correa da fuori area.

47′ – Brozovic subisce fallo da Matic.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

CRONACA DIRETTA 1° TEMPO

45’+5′ – Finisce il primo tempo. Roma e Inter vanno al riposo con i nerazzurri in vantaggio per 1-0. Decide, per il momento, la rete di Dimarco al 33′. Occasione per Pellegrini.

45’+5′ – Terzo calcio d’angolo anche per la Roma.

45’+4′ – La gara riprende.

45’+2′ – Gioco fermo per soccorrere Pellegrini rimasto contuso a terra dopo un contrasto con Calhanoglu giudicato regolare.

45’+1′ – Buon recupero sulla propria trequarti di Pellegrini.

45′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

45′ – Efficace recupero difensivo di Darmian su Belotti.

44′ – Fase di gioco piuttosto confusa.

43′ – Rilevato un fallo in attacco di Lukaku su Cristante.

43′ – Zalewski commette fallo su Dimarco.

41′ – Efficace copertura difensiva di Mancini.

40′ – Fallo commesso da Bove su Darmian.

40′ – Prolungata trama di gioco offensiva della Roma.

39′ – Calhanoglu è fermato fallosamente da Matic.

38′ – Termina alto un colpo di testa di Ibanez sugli sviluppi del calcio piazzato battuto dalla destra da Pellegrini.

37′ – Zalewski subisce fallo da Calhanoglu.

37′ – Bastoni riprende regolarmente la sua posizione. Si torna a giocare.

35′ – Gioco fermo per soccorrere Bastoni.

33′ – GOL DELL’INTER! 0-1! I nerazzurri si portano in vantaggio con Dimarco a segno con un tocco in diagonale sul secondo palo sugli sviluppi di un traversone dalla destra di Dumfries. Non riesce a Cristante un salvataggio in extremis nei pressi della linea di porta. Meritevole di essere sottolineata la giocata in verticale di Brozovic per l’esterno olandese.

33′ – Manovra con calma l’Inter nella propria metà campo.

30′ – Si spegne sul fondo un tentativo a rete di Cristante.

29′ – Secondo calcio d’angolo per la Roma.

28′ – Rui Patricio neutralizza una conclusione da fuori area di Calhanoglu

27′ – Cartellino giallo per Mancini per gioco scorretto su Calhanoglu. Il direttore di gara adotta il provvedimento disciplinare nei confronti del difensore della Roma dopo aveva concesso giustamente il vantaggio all’Inter.

27′ – Terzo calcio d’angolo per l’Inter.

25′ – Il match, piuttosto spezzettato, riprende.

24′ – Gioco fermo per soccorrere Belotti accasciatosi a terra dopo un contrasto con Acerbi.

23′ – Rui Patricio controlla agevolmente in presa alta un tentativo a spiovere di testa di Dumfries.

21′ – La gara riprende con il pallone “scodellato” dal direttore di gara.

19′ – Gioco fermo per soccorrere Lukaku rimasto contuso a terra nella propria area dopo un contatto maturato sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

18′ – Roma pericolosa con una conclusione di Pellegrini da fuori area deviata in angolo da Onana. Primo corner per i padroni di casa.

17′ – Secondo corner per gli ospiti.

15′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è in favore dell’Inter. Corner generato da una conclusione da fuori area di Brozovic deviata oltre la linea di fondo da Mancini.

14′ – Possesso palla dell’Inter a centrocampo. La Roma accenna a un pressing alto che frutta un momentaneo recupero della sfera.

12′ – Camara subisce fallo da Calhanoglu. Il centrocampista turco rischia nella circostanza il “giallo”.

10′ – Acerbi chiude su Pellegrini: rimessa laterale per la Roma sul versante di sinistra.

9′ – Potenziale opportunità da rete per la Roma: Dumfries chiude in area su Bove.

8′ – Acerbi commette fallo su Belotti.

7′ – Respinto un tentativo a rete di Calhanoglu da fuori area.

6′ – Prolungata azione d’attacco dell’Inter.

5′ – Pellegrini subisce fallo da Calhanoglu.

4′ – Fallo commesso in fase d’attaco da Bove su Dumfries.

3′ – I padroni di casa mantengono l’iniziativa del gioco in queste primissime battute.

2′ – Il primo tentativo a rete è della Roma: termina a lato un rasoterra dal limite dell’area di Pellegrini.

Highlights e Video Gol di Roma – Inter 0-2:

Tabellino di Roma – Inter 0-2:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski (48′ st Missori), Camara (48′ st Pisilli), Matic (48′ st Tahirovic), Bove (27′ st Dybala), Spinazzola; Pellegrini; Belotti (30′ st Abraham). A disp.: Boer, Svilar, Smalling, Llorente, Keramitsis, Wijnaldum, Volpato, Solbakken, El Shaarawy. All.: Mourinho

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries (15′ st Bellanova), Barella (37′ st Gagliardini), Brozovic, Calhanoglu (26′ st Mkhitaryan), Dimarco (26′ st De Vrij); Lukaku, Correa 5 (15′ st Martinez). A disp.: Handanovic, Cordaz, Zanotti, Fontanarosa, Asllani, Carboni, Dzeko. All.: Inzaghi

Arbitro: Maresca

Marcatori: 33′ Dimarco (I), 29′ st Lukaku (I)

Ammoniti: Mancini, Pellegrini, Spinazzola (R), Martinez, Gagliardini (I)