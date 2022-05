Video Gol Highlights Real Madrid-Manchester City 3-1 dts: Sintesi 4-5-2022

Video Gol e Highlights Real Madrid-Manchester City 3-1 dts, Ritorno Semifinali Champions League: una doppietta di Rodrygo e il rigore di Benzema regalano la qualificazione in finale ad Ancelotti, che elimina Guardiola, al quale non basta la rete di Mahrez

Altra clamorosa impresa del Real Madrid, che batte in rimonta ai tempi supplementari il Manchester City all’Estadio Santiago Bernabeu di Madrid nella sfida di ritorno delle semifinali di Champions League.

E’ incredibile quanto accaduto nella capitale spagnola, dove i blancos riescono nell’ennesima qualificazione in finale, dove affronterà il Liverpool di Jurgen Klopp, eliminando ancora una volta i CItizens, che non riescono proprio a sfatare il tabù europeo.

Sintesi di Real Madrid-Manchester City 3-1 dts

Out Bale e Hazard per Carlo Ancelotti, che schiera Nacho Fernandez a sorpresa in difesa con Militao, Carvajal e Mendy davanti a Courtois, confermando Valverde con Casemiro, Kroos e Modric a centrocampo e la coppia d’attacco costituita da Vinicius e Benzema.

Non ci sono Mendy e Stones per Josep Guardiola, che punta su Cancelo, Laporte, Ruben Dias e Walker in difesa a protezione di Ederson, mentre in mediana vengono scelti Rodri, Bernardo Silva e De Bruyne e in attacco il tridente è formato da Foden, Gabriel Jesus e Mahrez.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, mentre i padroni di casa sono perfetti in fase difensiva e pressano con la giusta aggressività gli avversari.

Ci prova diverse volte un poco coordinato Benzema prima delle ammonizioni di Modric e Laporte, mentre Vinicius e Gabriel Jesus non trovano la porta e Courtois è fenomenale su Bernardo Silva e Foden.

Il secondo tempo è molto più bello e divertente, visto che le due squadre lasciano un po’ da parte i tatticismi dando vita a continui capovolgimenti di fronte.

Dopo un clamoroso errore sotto porta di Vinicius, l’ammonizione di Carvajal e le sostituzioni che vedono coinvolti Rorygo, Zinchenko e Gundogan al posto di Kroos, Walker e De Bruyne, al 74′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Mahrez su assist di Bernardo Silva.

Entrano Asensio, Camavinga, Grealish e Fernandinho al posto di Casemiro, Modric, Gabriel Jesus e Mahrez, giallo anche per Militao.

Dopo aver rischiato di subire il raddoppio sulle giocate di Cancelo e Grealish, al 90′ minuto i padroni di casa pareggiano con Rodrygo, su sponda di Benzema.

E, incredibilmente, al 92′ minuto arriva addirittura il clamoroso pareggio dei padroni di casa, ancora Rodrygo, questa volta di testa sul cross di Carvajal.

Nel finale c’è ancora tempo per un giallo rifilato a Valverde per un brutto fallo su Fernandinho.

I tempi supplementari iniziano subito fortissimo, visto che i padroni di casa completano la super rimonta ribaltando il risultato aggregato al 95′ minuto con il gol di Benzema, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Ruben Dias.

🇫🇷 Karim Benzema has now scored 43 goals in 43 games this season ⚽️#UCL pic.twitter.com/VJ6IMbwF8L — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 4, 2022

Entrano Sterling, subito ammonito, e Ceballos per Rodri e Benzema, ma a compiere il miracolo è Courtois su Foden, con Fernandinho che non riesce a ribadire in rete subito dopo.

Dopo il giallo comminato a Zinchenko c’è spazio anche per Vallejo e Lucas Vazquez, che subentrano al posto di Militao e Vinicius.

Highlights e Video Gol di Real Madrid-Manchester City 3-1 dts:

Tabellino di Real Madrid-Manchester City 3-1 dts

Real Madrid (4-3-3): Courtois 6,5; Carvajal 6,5, Militao 5,5 (10′ sts Vallejo sv), Nacho 6, Mendy 7; Kroos 5,5 (23′ st Rodrygo 9), Casemiro 6 (30′ st Asensio 6), Modric 6 (30′ st Camavinga 7); Valverde 5,5, Benzema 7,5 (14′ pts Ceballos sv), Vinicius 6,5 (10′ sts Vazquez sv). A disp.: Lunin, Fuidias, Alaba, Marcelo, Jovic, Ceballos, Mariano. All.: Ancelotti 7.



Manchester City (4-3-3): Ederson 6; Walker 6,5 (27′ st Zinchenko 5,5), Dias 5, Laporte 5,5, Cancelo 5,5; Bernardo 7, Rodri 6 (9′ pts Sterling 6), De Bruyne 5,5 (27′ st Gundogan 6,5); Mahrez 6,5 (39′ st Fernandinho 5), Jesus 5,5 (33′ st Grealish 4), Foden 5,5. A disp.: Steffen, Carson, Aké, Sterling, Fernandinho, Egan-Riley, Palmer, McAtee, Lavia. All.: Guardiola 5,5.



Arbitro: Orsato (Italia)

Marcatori: 28′ st Mahrez (M), 45′ st Rodrygo (R), 46′ st Rodrygo (R), 5′ pts rig. Benzema (R)

Ammoniti: Modric, Carvajal, Militao, Valverde (R); Laporte, Sterling, Zinchenko (M)

Espulsi: nessuno