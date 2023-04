Video gol-highlights Real Madrid-Chelsea 2-0: sintesi 12-04-2022

Video gol-highlights Real Madrid-Chelsea 2-0: decidono le reti di Benzema e Asensio.

La sintesi di Real Madrid-Chelsea 2-0

Inizio positivo del Chelsea, che pressa alto e cerca di non far ragionare il Real. Prima occasione sui piedi di Felix, che impegna Courtois con un tiro dalla distanza.

Risponde prontamente il Real: Valverde recupera un pallone sulla trequarti, e prova il sinistro. Alto sulla traversa.

Le “Merengues” passano avanti pochi minuti dopo con Benzema: lancio di Carvajal per il tocco di Vinicius, Kepa non trattiene e il francese si fionda come un falco per il tap-in.

Il Chelsea prova subito a reagire con un’azione sviluppata sulla destra: Sterling attacca lo spazio sul cross, ma Courtois la mette fuori.

Si accende ancora Vinicius, che accelera sulla sinistra. Stavolta è Kepa a chiudere lo specchio e rifugiarsi in angolo.

Continua a rendersi pericoloso il Real, con Benzema e Vinicius che si intendono a meraviglia nei pressi dell’area: prima tocca al francese premiare il taglio del brasiliano, che trova Kepa a fargli muro. Poi è Vinicius a restituire il favore, per il tiro di Benzema che viene bloccato a terra da Kepa.

Su un cross dalla destra, Rodrygo prova a prolungare di testa, ma Kepa fa sua la palla.

Si va al riposo sull’1-0 Real, ma l’inizio di ripresa è frizzante: ci prova prima Felix, con un tiro a giro che trova la risposta di Courtois, poi è il momento di Modric, servito da Benzema, che sfiora l’incrocio dalla distanza.

La partita dei “Blues” si complica al quarto d’ora quando Chilwell atterra Rodrygo lanciato a rete: l’arbitro estrae il rosso, e da calcio piazzato, su un gran sinistro di Alaba, ci pensa Kepa a bloccare e sventare guai peggiori.

Il Real Madrid va ancora vicino al raddoppio con una sponda di Vinicius per Camavinga. Il tiro del francese è alto.

Lampard ridisegna la sua squadra con gli ingressi di Havertz e Chalobah, ma il Real trova il raddoppio con Asensio: appena subentrato al posto di Rodrygo, lo spagnolo trasforma col mancino una sponda di Vinicius.

Il Real Madrid, negli ultimi minuti, si limita a gestire e, fatta eccezione per un tiro di Mount in pieno recupero, non rischia nulla

Il 2-0 è un risultato rassicurante per gli uomini di Ancelotti, che si mettono in tasca l’undicesima semifinale nelle ultime 13 stagioni.

Highlights e Video gol di Real Madrid-Chelsea 2-0

Il tabellino di Real Madrid-Chelsea 2-0

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Valverde, Modric, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior.

A disposizione: Lunin, Luis Lopez, Vallejo, Nacho, Hazard, Asensio, Odriozola, Lucas Vazquez, Tchouameni, Ceballos, Rudiger, Mariano

Allenatore: Carlo Ancelotti.

CHELSEA (5-3-2): Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Thiago Silva, Chilwell; Kante, Fernandez, Kovacic; Sterling, Joao Felix.

A disposizione: Mendy, Azpilicueta, Cucurella, Chalobah, Gallagher, Loftus-Cheek, Zakaria, Mount, Mudryk, Ziyech, Pulisic, Havertz

Allenatore: Lampard

Marcatori: 21′ Benzema (R), 74′ Asensio (R)

Arbitro: Letexier (Francia)

Ammoniti: Fofana (C), Camavinga (R), Militao (R), Carvajal (R), Kovacic (C)

Espulsi: Chilwell (C)