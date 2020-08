Video gol highlights Pordenone-Frosinone 0-2: sintesi 09-08-2020

Video gol highlights, cronaca e risultato Pordenone-Frosinone 0-2, semifinale di ritorno playoff Serie B: i laziali fanno nuovamente l’impresa e accedono alla finale contro lo Spezia, dove partiranno ancora da una situazione di svantaggio per via del fattore campo, ma c’è da dire che le cose migliori in questi playoff da parte della squadra di Nesta sono arrivate proprio in trasferta. Ciano e Novakovich mettono la partita sui giusti binari in soli quindici minuti e da lì in poi il Frosinone gestisce il risultato senza più attaccare, a parte due blitz nel finale. Il Pordenone, invece, esce tra gli applausi e i rimpianti per un primo tempo pessimo e almeno tre palle gol enormi sprecate nella ripresa.

Cronaca Pordenone-Frosinone 0-2, semifinale di ritorno playoff Serie B

I laziali devono partire forte e cercare immediatamente il gol per cercare la rimonta e riescono nell’intento: al 7° minuto Haas apre verso sinistra per Beghetto e il cross basso di quest’ultimo arriva sul sinistro di Ciano, che colpisce dal dischetto spedendo la sfera nell’angolo con il piattone.

Passano solo otto minuti e il Frosinone trova anche il raddoppio. Novakovich cerca la sponda su un lancio lungo e, pur non colpendo benissimo, riesce a mettere in azione Rohden che a sua volta lo manda area con un filtrante: lo statunitense batte infine Di Gregorio con un diagonale sul secondo palo.

La reazione dei friulani non è veemente, anzi, e le uniche azioni che riescono ad imbastire provengono da calcio piazzato. Né Almici né Burrai, però, riescono a mettere in area palloni pericolosi e per Bardi è sempre ordinaria amministrazione.

Il Frosinone non attacca più di tanto, a parte qualche traversone senza pericolosità, limitandosi a gestire il risultato; così la sfida prosegue pigramente tra tocchi e lanci fino al duplice fischio di Volpi dopo due minuti di recupero.

Il Pordenone trova la reazione nel secondo tempo: al 52° De Agostini crossa da sinistra per Bocalon, ma la punta neroverde manda incredibilmente a lato da due passi.

Dopo una fase tutt’altro che gradevole, i friulani si rivedono al 71° con un’azione da corner: Tremolada scodella in area e Pobega, in anticipo su Rohden, stacca bene e manca il bersaglio di un soffio.

Al 79° il Frosinone attacca per la prima volta in tutto il secondo tempo e sfiora il tris con Szyminski, che devia involontariamente una conclusione ravvicinata di Paganini sugli sviluppi di un tiro d’angolo e manda la sfera sulla traversa.

Al minuto 88 Almici va in fuga a destra e serve Strizzolo, ma Bardi è prodigioso e para a mano aperta la zuccata dell’attaccante. In pieno recupero, al 94°, Strizzolo ha l’ultima chance, ancora di testa, ma colpisce male e non centra la porta da posizione favorevole.

Al 95°, infine, Gori viene ben servito da Dionisi e arriva davanti a Di Gregorio senza riuscire a superarlo. Niente tris, ma lo 0-2 è sufficiente per approdare in finale.

Migliori in campo Almici (6.5), uno dei più intraprendenti, e Bardi (7), che blinda la qualificazione in finale con un vero miracolo; male Strizzolo (5), che ha due occasioni monumentali e ne spreca malamente una, e Salvi (5), meno scattante del solito.

Tabellino Pordenone-Frosinone 0-2, semifinale di ritorno playoff Serie B

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Camporese, Vogliacco, De Agostini (84′ Chiaretti); Misuraca (63′ Mazzocco), Burrai, Pobega (75′ Candellone); Gavazzi (46′ Tremolada); Ciurria, Bocalon (63′ Strizzolo). Allenatore: Tesser

Frosinone (3-5-2): Bardi; Szyminski, Ariaudo, Krajnc; Salvi (66′ Paganini), Rohden, Maiello (66′ Gori), Haas, Beghetto (89′ Zampano); Novakovich (60′ Ardemagni), Ciano (60′ Dionisi). Allenatore: Nesta

Arbitro: Volpi

Marcatori: 7′ Ciano e 15′ Novakovich

Ammoniti: Camporese, Bocalon e Haas

