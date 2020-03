Video gol highlights Pisa-Livorno 1-0: il derby lo decide Lisi

Risultato Pisa-Livorno 1-0, 28° giornata Serie B: pur a porte chiuse, Pisa-Livorno è sempre Pisa-Livorno e la secolare rivalità tra le due città toscane produce una gara corretta, ma nervosa vista l’importanza dei punti in palio, che poteva essere sbloccata solo da una grande giocata, quella di Lisi. Il Pisa incassa i 3 punti e si riavvicina all’8° posto, mentre il Livorno è sempre ultimo e a -12 dai playout; a meno di miracoli, i labronici sono ormai condannati al declassamento.

Cronaca Pisa-Livorno 1-0, 28° giornata Serie B

Nella prima frazione non accade quasi nulla. Le due squadre si equivalgono e creano anche una chance a testa: quella più ghiotta è per i nerazzurri, che al 3° minuto sfiorano la rete con un gran tiro dal limite di Gucher che termina fuori di un soffio.

Interessante, anche se meno appetitosa, è quella capitata agli ospiti in chiusura di tempo: Marras vede Agazzi e lo serve, ma il centrocampista non riesce ad inquadrare la porta da buona posizione.

A parte questo, non accade davvero nulla. Non si registrano nemmeno calci d’angolo. I padroni di casa, inoltre, devono rinunciare agli infortunati Soddimo e Masucci. Il primo tempo va in archivio dopo tre minuti di recupero.

Ad inizio ripresa si vede un intraprendente Marsura andare a caccia della gloria personale, ma il suo tiro da posizione defilata finisce alto.

Incredibile, poco dopo, la rete mancata da Vido: la punta, subentrata nella prima frazione a Masucci, prova ad intercettare una sponda di Pinato, ma sbaglia l’impatto con un pallone che andava solo spinto in rete e lo spedisce fuori.

Il Pisa accelera sempre più lasciando al Livorno solo le briciole e al minuto 63 trova il vantaggio con uno splendido gol di Lisi, che aggancia un pallone proveniente dalle retrovie e, dopo esserselo portato sul destro, sgancia un bolide sul secondo palo che fulmina Plizzari.

I labronici cercano di riorganizzarsi per tentare di trovare il pareggio e ci vanno vicini in alcune circostanze: al 65° Marras si accentra e prova il tiro da fuori sfiorando la traversa e due minuti dopo Agazzi riprova da lontano trovando una deviazione di Ferrari che manca il bersaglio di poco.

Nel finale l’assalto all’arma bianca livornese è tutto racchiuso in una mischia in area pisana che termina con una botta di Luci che finisce addosso a Gori. I minuti conclusivi non dicono altro, la sfida termina così.

Migliori in campo Lisi (7), decisivo con il suo splendido gol, e Marras (6.5), il più vivo tra gli ospiti. Male Vido (5), sciupone, e Ferrari (5), evanescente.

Tabellino Pisa-Livorno 1-0, 28° giornata Serie B

Pisa (4-3-1-2): Gori; Pisano (85′ Ingrosso), Caracciolo, Benedetti, Lisi; Gucher, De Vitis, Birindelli; Soddimo (25′ Pinato); Marconi, Masucci (34′ Vido). Allenatore: D’Angelo

Livorno (3-4-3): Plizzari; Di Gennaro (84′ Simovic), Silvestre, Bogdan; Del Prato, Luci, Agazzi (77′ Awua), Porcino (80′ Seck); Marras, Ferrari, Marsura. Allenatore: Breda

Marcatori: 63′ Lisi

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Caracciolo, Marras, Bogdan e Simovic

Espulsi:

